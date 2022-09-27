Noru Tayfunu’nun vurması beklenen Vietnam’da uçuşlar iptal edildi

Filipinler’de 8 kişinin ölümüne neden olan Noru Tayfunu’nun Vietnam’a yaklaşması sonucu ülkede binlerce kişi tahliye edilirken, uçuşlar da askıya alındı.

Filipinler’i sular altında bırakan ve 8 kişinin ölümüne sebep olan Noru Tayfunu’nun bugün ilerleyen saatlerde Vietnam’da etkili olacağı açıklandı. Meteoroloji kurumu tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın saatteki hızının 183 km’ye ulaşabileceği kaydedilerek, Noru Tayfunu’nun etkisini arttıracağı ve Tayland’ı vurmadan önce Çarşamba günü Vietnam’a ulaşmasının beklendiği açıklandı. Uçuşların da iptal edildiği ülkede harekete geçen yetkililer, binlerce kişiyi tahliye etti. Tayfunun etkili olması beklenen bölgede sokağa çıkma yasağı kararı alınırken, 270 bin asker de hazır konuma getirildi. Tayfundan en fazla büyük bir petrol rafinerisinin bulunduğu Quang Ngai ve Dünya Mirası Listesindeki Hoi An’a ev sahipliği yapan Quang Nam eyaletinin etkilenmesi bekleniyor.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, tayfuna hazırlıklı olmak gerektiğini dile getirerek, “Fazla zamanımız kalmadı. Fırtına giderek şiddetleniyor, daha hızlı ve güçlü hareket etmeliyiz” dedi.

Filipinler’de Noru Tayfunu’nun enkazı devam ediyor

Filipinler’de pazar günü etkili olmaya başlayan Noru Tayfunu’nun son 20 yılın en kuvvetli tayfunu olduğu kaydedildi. Tarım alanlarında yaklaşık 21 milyon dolarlık maddi hasar kaydedilirken, ülkede yaklaşık 46 bin kişi barınaklara yerleştirildi.