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Normalleşmeyi bekleyen ilçede kaymakamdan uyarı:

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kaymakamı Mustafa Güler, normalleşmeyi isteyen esnaf ve vatandaşların tedbirlere en üst düzeyde riayet etmesi gerektiğini, aksi taktirde yeniden sert kuralların getirilebileceğini vurguladı.

Genel 25.02.2021, 10:17
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Normalleşmeyi bekleyen ilçede kaymakamdan uyarı:

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kaymakamı Mustafa Güler, normalleşmeyi isteyen esnaf ve vatandaşların tedbirlere en üst düzeyde riayet etmesi gerektiğini, aksi taktirde yeniden sert kuralların getirilebileceğini vurguladı.

Türkiye genelinde getirilen kısıtlamalarla birlikte azalan vaka sayıları, vatandaşlarda rehavet oluşturdu. Bunun üzerine vatandaşların rahatlaması ve tedbirleri gevşetmesiyle ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’nin Gebze ilçesinde de vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. 1 Mart itibariyle normalleşme çalışmaları kapsamında kafe ve restoranların açılıp açılmayacağı tartışılırken, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu ile birlikte ilçe genelinde denetimlere katıldı. Güler, vatandaşları normalleşme istiyorlarsa tedbirlere eskisinden daha sıkı riayet etmeleri konusunda uyardı. Esnaflara da dükkanların açılması halinde çok daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Güler, sayıların artışı durumunda yeninde sert kuralların getirilebileceğini vurguladı.

“Bu virüs bir rahatlamayı, bir rehaveti kabul etmiyor”

Vaka sayılarının yüksek seviyelerden aşağıya düşmesiyle birlikte vatandaşlarda bir rahatlama olduğunu belirten Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “‘Sayılar azalıyor, virüsle mücadelede başarı sağlandı, bitecek’ gibi algılar oluştu ve bu da insanlarda biraz rehavete sebep oldu. Bu rehavet sonucunda Türkiye genelinde olduğu gibi bizde de ufak bir kıpırdanma oldu, artışlar oldu. Vatandaşa ulaşarak bunu izah etmemiz lazım. bu virüs bir rahatlamayı, bir rehaveti kabul etmiyor. Anında hemen sayı birden artıyor. Dolayısıyla biz çarşıda, pazarda, markette, toplu ulaşım araçlarında, yeme içme servisi yapan, gel-al servisi yapan yerlerde dolaşarak, ziyaret ederek bazen de denetleyerek orada mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına valimizin talimatıyla 10 gün süreyle bakacağız” dedi.

“Sayılar artarsa tekrar sert kurallar gelebilir”

Vatandaşlarla muhatap olduklarında, normalleşme istiyorlarsa tedbirlere daha sıkı riayet etmeleri gerektiğini söylediklerini aktaran Güler, “Mutlaka birbirimizi ikaz etmemiz gerekiyor, maskeyi asla çıkarmamamız gerekiyor, mesafeyi korumamız gerekiyor, el hijyenini mutlaka korumamız gerekiyor, temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor diye izah ediyoruz. Esnaflara ulaştığımız zaman onlara, ‘Eğer rahatlama istiyorsanız, bundan sonra iş yeriniz açıldığı zaman da tedbirleri çok daha arttırmanız gerekiyor. Açtığımız zaman sayılar bir anda patlarsa tekrar sert kurallar gelebilir’ diyoruz. Bu bir defaya mahsus değil. Tedbirleri hiç azaltmadan sıkı bir şekilde uygulamamız gerekir ki bu pandemiyle mücadelede başarılı olalım şeklinde uyarılarda bulunuyoruz vatandaşlarımıza” diye konuştu.

“Biz kısıtlamalar gelmeden önce esnaflarımızı uyarıyorduk”

Türkiye’nin, yüksek riskli, riskli, orta riskli ve az riskli olmak üzere 4 bölgeye ayrıldığının altını çizen Güler, “Bu bölgelerdeki yüz bindeki pozitif sayısına göre tedbirler belirlenecek. Biz şu anda tedbirleri bilmiyoruz. Muhtemelen bugünlerde bilim kurulu toplanacak ve az riskli, orta riskli, riskli ve yüksek riskli bölgelerde hangi şartlarda nereler açılacak, ne kadar sürede açılacak onları belirleyecekler. Bizim durumumuz neyse biz de ona göre müsaade edeceğiz veya etmeyeceğiz. Tabii bunu esnaflarımızla da oturup konuşmamız lazım. Dükkanlarının açık kalmalarını istiyorlarsa mutlaka bu kurallara uymaları lazım. Biz kısıtlamalar gelmeden, dükkanlar kapanmadan önce denetimlere çıktığımızda kafeteryalara şunu söylüyorduk; ‘Bu rahatlığınız, bu dikkatsizliğiniz önümüzdeki günlerde sert tedbirler alınmasına sebep olabilir. Kısıtlamalar, kapatmalar olabilir’ diye o günlerde uyarıyorduk. Yeteri kadar başarılı olamadık ve kısıtlamalar geldi, dükkanlar kapandı. İnşallah havaların ısınmasıyla, bir de aşılamanın artmasıyla tedbirlerimizle esnaflarımızın yüzü gülecek. Biz de istiyoruz ki esnaflarımız kapısını açsın, para kazansın, evlerine para götürsün, sıkıntıdan kurtulsun” şeklinde konuştu.

“Gebze’nin tablosu diğer yerlere göre biraz daha zor”

Gebze’nin, 400 bin nüfusu olan ancak gün içerisinde hareketli nüfusu daha yüksek rakamlarda olan bir ilçe olduğunu vurgulayan Güler, “Burada 297 bin tane çalışan işçi var. Bu işçilerin muhtemelen 100 bin civarı bu bölgede yaşıyordur. Geri kalanı İstanbul ve çevreden her gün gidip gelen insanlar. Çok sayıda iş yerleri var. Oralarda insanlar toplu olarak yemek yiyorlar, dinlenmeye çıkıyorlar. Gebze’nin tablosu diğer yerlere göre biraz daha zor. Biz gayret edeceğiz vatandaşlarımız da gayret edecek, tedbirlerimizi sıkılaştıracağız. İnşallah bu önümüzdeki günlerde büyük bir sıkıntı çekmeden normalleşme dönemine geçeriz diye ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.
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