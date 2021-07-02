banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
THY'de 2 bin 500 kokpit ve kabin çalışanı işten çıkartıldı!
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!

Normalleşmenin ilk cumasında vatandaşlar camilere akın etti

Afyonkarahisar’da Korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzun süredir devam eden kısıtlamanın sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla ilk cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti. Camiler doldu taştı, cemaat bahçede seccadelerini sererek cuma namazlarını eda etti.

Genel 02.07.2021, 14:23
Normalleşmenin ilk cumasında vatandaşlar camilere akın etti

Afyonkarahisar’da Korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzun süredir devam eden kısıtlamanın sona ermesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla ilk cuma namazında vatandaşlar camilere akın etti. Camiler doldu taştı, cemaat bahçede seccadelerini sererek cuma namazlarını eda etti.

Pandemi nedeniyle aylardır süre gelen kısıtlamaların son bulması ve 1 Temmuz itibariyle normalleşme sürecine geçilmesiyle sürecin ilk cuma namazında camiler doldu taştı. Camilerde yer bulamayan vatandaşlar cami bahçesine seccadelerini sererek cuma namazlarını eda ettiler. Camilerde uzun süredir devam eden bir metre mesafe kuralı ise normalleşme sürecinde de bozulmayarak cemaat arasında mesafe bırakılıp seccadeler serildi ve cuma namazı kılındı.

Namaz bittikten sonra uzun süredir kısıtlamaya sebep olan virüsün bir an önce bitmesi ve normalleşme sürecinin kalıcı olması için dua eden Müslümanlar, hem kendileri hem de tüm insanlık için iyilik ve sabır diledi.
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu