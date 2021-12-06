banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Avusturya’nın yeni başbakanı Karl Nehammer oldu
Avusturya’nın yeni başbakanı Karl Nehammer oldu
Borsa günü 1.925 puanın üzerinde tamamladı
Borsa günü 1.925 puanın üzerinde tamamladı
Yazı tahtası sesi oldu!
Yazı tahtası sesi oldu!
Almanya’da Yeşiller koalisyon protokolünü onayladı
Almanya’da Yeşiller koalisyon protokolünü onayladı

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar Şuşa'da namaz kılma sözünü yerine getirdi

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar Azerbaycan’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Karabağ zaferi Türkiye’nin kurtuluş Savaşı’ndan sonraki en büyük zaferidir” dedi.

Genel 06.12.2021, 15:02 06.12.2021, 20:56
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar Şuşa'da namaz kılma sözünü yerine getirdi

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar Azerbaycan’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Karabağ zaferi Türkiye’nin kurtuluş Savaşı’ndan sonraki en büyük zaferidir” dedi.

Nobel ödüllü, Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar resmi temasları kapsamında geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de basın toplantısı düzenledi. İkinci Karabağ Savaşı’nı yakından takip ettiğini belirten Sancar, “Benim için Karabağ zaferi Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki en büyük zaferidir. Gece gündüz 44 gün boyunca takip ettim, büyük onur duydum” dedi.

“Şuşa camisine gidip 2 rekat namaz kılacağım diye söz vermiştim”

Şuşa’nın Azerbaycan’ın Kültür Başkenti ilan edildiğine vurgu yapan Sancar, “Kendime, Şuşa işgalden kurtulduktan sonra, Şuşa camisine gidip 2 rekat namaz kılacağım diye söz vermiştim. Bundan sonra ölürsem artık gözüm arkada kalmaz diye düşünüyorum. Allaha şükür bunu yapabildim. “ dedi.

ABD’deki ırk ayrımcılığın hala devam ettiğini de belirten Sancar, “ABD’nin bağımsızlığını kazanmasının üzerinden 200 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen bu sorunlar hala çözülmedi. ABD’li siyahiler hala ABD’nin alt tabakasını teşkil ediyor. Bunu ABD’yi eleştirmek için söylemiyorum, düzeltmeye çalışan çok insan var fakat durum bu. ABD nüfusunun yüzde 40’ı çok tutuk ve yobaz denecek kadar Hristiyan, geri kalanlar geniş görüşlü ve Müslümanlara karşı açık görüşlüdürler. Fakat yüzde 40 kadar bir kısım var ve bunlara ne yaparsanız yapın Müslümanlara karşı tutumları değişmez” dedi.

“Temel bilime yatırım yapmak önemli”

Türk dünyasının bilim ve teknolojide güçlü olması şartıyla ne savaşta ne de masada mağlup olmayacağını belirten Sancar, “Son 5 yıldır elimden geldiği kadar tüm Türk devletlerini ziyaret ediyorum, oradaki devlet yöneticileriyle görüşüyorum ve onlara bilime büyük yatırım yapmalarını anlatmaya çalışıyorum. Teknolojiden ziyade, temel bilim yapmalarını tavsiye ediyorum çünkü teknolojide F-16 uçağı veya başka silahlar var. Onları alabilirsiniz ama bozulunca, satan sizden memnun değilse onu alamaz ve yarı yolda kalırsınız. Bu bakımdan eğer tam bağımsızlık hakkımızı koruyacak seviyeye ulaşmak ve insanlığa katkı yapmak istiyorsak temel bilime çok yatırım yapmalı ve çocuklarımıza temel bilimin önemini tekrar tekrar vurgulamalıyız. Benim laboratuvarım deneysel bir laboratuvardır. Oturup düşünmekle, kitap okumakla, internetten bir şeyler bakmakla deney yapamazsınız. Üniversite laboratuvarda çalışamazsınız deyince biz felce uğradık” dedi.

“Aliyev ile güzel ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile güzel ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Sancar,“ Karabağ Savaşını konuştuk. Batı’nın Karabağ Savaşı sırasındaki iki yüzlülüğünü konuştuk. AGİT Minsk Grubu’nun 30 yıllık iki yüzlüğünü konuştuk. Bilim insanıyım ve Türk milliyetçisiyim bunu her zaman söylerim ve her yaptığım işte bunun bir etkisi vardır. Türk milliyetçisi olmanın önemli bir yönü de bilimde kuvvetli olmaktır. Bilimde kuvvetli olmazsak, istediğin kadar milliyetçi ol, istediğin kadar vatanını sev dış güçlerin yaptığına karşı koyamazsın ve onların istediğini yaparsın” ifadelerini kullandı.

“ABD’deki Ermeniler Türklerden nefret ediyor”

İkinci Karabağ Savaşı’nın 44 günlük sürecinde ABD’deki Ermeni nüfusunun fazlalığı yüzünden çok fazla ABD’linin tepki göstereceğinden korktuğunu vurgulayan Sancar, “ABD’de büyük bir Ermeni nüfusu var ve maalesef bizden nefret ediyorlar. Ben gördüğümde yakınlık gösteriyorum hatta oradaki Türk Kültür Merkezi’ne Ermenileri yemeğe davet ediyorum. Fakat ne yaparsak yapalım faydası olmuyor. ABD’liler pek tepki göstermedi aslında gösteremezler çünkü ABD’lilerin, Fransızların, İngilizlerin Azerbaycan toprağı diye kabul ettikleri toprağı Azerbaycan geri alıyor. Buna ne diyebilirler? Dediğim gibi bir tepki olmadı” diye konuştu.

“Çocuklarımızı deneysel bilime alıştıralım”

Türk dünyasının 750 - 1250 yıllarında dünyada bilim merkezi olduğunu söyleyen Sancar,“ Tabii kaynaklarımız var, insan gücümüz var, bizim büyük potansiyelimiz var. Biz yeter ki gücümüzü temel bilime verelim. Çocuklarımıza erken yaştan temel bilime dayalı eğitim verelim ve deneysel bilimi alıştıralım. Özellikle deneysel bilimi vurguluyorum” dedi.

Korona virüsün Çin’deki laboratuvarda oluşturulduğu söylentilerine de değinen Sancar, “Hem ABD’de, hem de Türkiye’de bir sürü söylenti var. Bilen, bilmeyen bu konuyu konuşuyor. Milletin kafasını karıştırıyorlar. Bunu söyleyen cahildir, okumuş olsa bile cahildir. Korona virüs tabiattan çıktı” ifadelerini kullandı.

“Karabağ’da tam bir vahşet manzarası var”

Uçakla Füzuli’ye giderken Karabağ’ın tamamen tahrip edildiğinin açık bir şekilde görüldüğünü belirten Sancar, “Orada ayakta kalan tek bina görmedim, tam bir vahşet manzarası var. Şuşa’da sağda solda ayakta duran evler var ama orada da her şey tahrip edilmiş. Hem bizim hem de insanlık için acıklı bir durum. İnsan insana bunu nasıl yapar? O kadar nefret nereden geliyor? Bunu insan yapmaz” dedi.

Sancar konuşmasında, bilim yapmak isteyen Azerbaycanlı gençlere güvendiğini ve kendisiyle çalışmak isteyenleri seve seve kabul edeceğini de belirtti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Fenerbahçe 15 27
3. Konyaspor 14 26
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 14 18
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 14 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Bursaspor 14 17
14. Menemenspor 13 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 14 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Brentford 15 17
13. Crystal Palace 15 16
14. Leeds United 15 16
15. Southampton 15 16
16. Everton 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Osasuna 16 21
10. Athletic Bilbao 15 20
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 16 8