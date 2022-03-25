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Nobel Ödüllü ekonomist: "Gezegen yaşanmaz hale gelecek, ada ülkeleri su altında kalacak"

Kocaeli’de düzenlenen Kartepe Zirvesi’nin özel oturumuna online olarak katılan Nobel Barış Ödülü sahibi ekonomist Prof. Muhammed Yunus, dünya ve insanlığa ilişkin öngörülerini paylaştı. Prof. Yunus, "Biz farkında değiliz ama gezegenimiz yaşanmaz hale gelecek. Mesela ada ülkeleri su altında kalacak, orada yaşayanların göç etmekten başka şansları olmayacak. Ada ülkeleri diye bir şey kalmayacak" dedi.

Genel 25.03.2022, 12:27
Nobel Ödüllü ekonomist: "Gezegen yaşanmaz hale gelecek, ada ülkeleri su altında kalacak"

Kocaeli’de düzenlenen Kartepe Zirvesi’nin özel oturumuna online olarak katılan Nobel Barış Ödülü sahibi ekonomist Prof. Muhammed Yunus, dünya ve insanlığa ilişkin öngörülerini paylaştı. Prof. Yunus, "Biz farkında değiliz ama gezegenimiz yaşanmaz hale gelecek. Mesela ada ülkeleri su altında kalacak, orada yaşayanların göç etmekten başka şansları olmayacak. Ada ülkeleri diye bir şey kalmayacak" dedi.

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen 2022 Kartepe Zirvesi’nin ikinci günü Kocaeli Kongre Merkezinde başladı. Nobel Barış Ödülü sahibi ekonomist Prof. Muhammed Yunus, "Dirençli Bir Gelecek için Açlık ve Yoksulluğu Nasıl Önleyebiliriz?" temalı oturuma online olarak katıldı. Prof. Muhammed Yunus, dünya ve insanlığa ilişkin öngörülerini katılımcılarla paylaştı.

"Ada ülkeleri su altında kalacak"

Dünyanın ve gezegenin yangın yerine döndüğünü söyleyen Prof. Muhammed Yunus, "Somut adımlar atmalıyız, yoksa bu yanan ev kül olup gidecek. Dikkatimizi bu kritik anlara vermek gerekir. Kritik kesişim noktasındayız. Küresel ısınma tek başına aktör değil. Düşünce biçimimiz yanlış, huzurla yaşayabileceğimiz bir gezegenimiz olabilir. Bir kısım da temelde ve geride kalıyor. Başlangıç noktamızı yanlış seçtik. Eğer ki bu yol bizim yok olmaya götürecekse yeni bir yol inşa etmeliyiz. Mutu ve güzel bir gezegenden emin olmalıyız. Tek gayemiz para olmamalı. Bütün gezegenin yaptığı, elde ettiği para bir avuç insana ulaşıyor, sıkıntılar yaşanıyor. Büyümeden bahsediyorsak para süper zenginlere gitmesi gerekmiyor. Küresel ısınma kötüleşiyor. Bu da gezegeni mahvetmeye yetecek. 10 sene içinde 1,5 derece ısınabiliriz. 1,5 derecede sağ kalmamızı imkansız hale getirecek. Bu ısınma 1,5 derece sabit kalmayacak. Biz farkında değiliz ama gezegenimiz yaşanmayacak hale gelecek. Mesela ada ülkeleri su altında kalacak. Deniz seviyesi yükselecek. Orada yaşayanların göç etmekten başka şansları yok. Ada ülkeleri diye bir şey kalmayacak. Örneğin Bangladeş yaşanamaz hale gelecek. Bir kısmı su altında kalacak" dedi.

"İklim mülteciliği artacak, dünya küçülecek"

Dünyanın yaşanmaz hale geldiğini söyleyen Prof. Dr. Yunus, "İklim mülteciliği artacak, dünya küçülecek. Düşünün ki koca bir gezegenin ırkı, sağ kalım savaşında. İmkanı olmayan ülkeler git gide zorlanacak. Bu gerilim de bir saatli bombaya dönüşecek. Dünya yoksulla mücadele etmekte. Pandemi dünyamızı vurdu, milyonca kişi işinden oldu, evlerini kaybetti. Çünkü ekonomiler durma noktasına geldi. Yoksullukta kurtulan insanlar pandemi ile tekrar yoksulluğa itildi" diye konuştu.

"Fosil yakıtları kullanmayı sıfıra indirebiliriz"

Fazla para kazanabilme hırsının yanlış olduğuna dikkat çeken Yunus, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlık tamamen ekonomik sisteminden uzaklaşmış durumda. Birbirini koruyup kollamak olmadan hiçbir şekilde geleceğe ulaşamaz, başarılı olamayız. Biz de hep buna vurgu yapıyoruz. Yeni bir medeniyet inşa ederken kar maksimizasyonuna dayanmayan, bizi biz yapan sistemlere ihtiyacımız var. Biz mevcut dünyaya ’3 sıfırlı dünya’ diyoruz. 3 taraftan sorunla karşı karşıyayız. Küresel ısınmanın olmadığı bir düşünce. Buna çok basit bir şekilde ulaşabiliriz. Fazla para kazanma hırsıyla bugünlere geldik. Para kazanmayı insan mutluluğundan üstün tuttuk. Güvende olmak, paylaşabilmek, birbirini koruyup kollamak, böyle bir dünya istiyoruz. 1,5 derecelik ısınmayla endişelenmeyin istiyoruz. Sanayi Devrimi öncesindeki sıcaklığa dönmek istiyoruz ve eminiz ki bu mümkün. Mesela fosil yakıtları kullanmazsak bunu başarabiliriz, hatta dünyada ayakta kalabilir. Neden geri gidemiyoruz? Bize keyif veren zevkli şeyleri bırakmayı talep etmediğimizden mi? Hayatta mı kalmak istiyoruz? Herkes için iyi olan şeyi mi yapmak istiyoruz? Buna karar vermeliyiz. Nihayetinde fosil yakıtları kullanmayı sıfıra indirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Yeni medeniyetlere ihtiyacımız var çünkü mevcut sistem bizi öldürüyor"

Prof. Yunus, girişimci olmak gerektiğini belirterek, "Her birimizin girişimci olması gerekiyor. Zaten bu doğamızda var. Enerjimizi bize faydalı olacak noktalara kanalize edebiliriz. İyilik için refah olur. Rollerimizi de insanlık olarak baştan tanımlamak zorundayız. Kendinize şu sözü verebilirsiniz; ’Ben hiçbir şekilde küresel ısınmayı körükleyen bir kişi olmayacağım’ ’Ben artık fosil yakıt tüketmeyeceğim’ Bunu bir ağ gibi başlatabilirsiniz. Mikro finansı ben oluşturdum. Daha fazla para kazanmak için değil, işletmelerin insanı sorunlarını çözmesi için geliştirdim bunu. Elde ettiğiniz parayı sosyal amaçlarla kullanın. Yeni medeniyetlere ihtiyacımız var çünkü mevcut sistem bizi öldürüyor, hala vaktimiz var" sözlerine ekledi.

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