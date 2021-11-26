Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal'a

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, "Eğitimli toplumlar barışı doğurur. Barışçıl olmanın ve hep öyle kalabilmenin yolu da eğitimden geçiyor. Uluslararası eğitim daha da yaygınlaşmalı ki barışçıl düşünce yapısı da o oranda artsın ve kalıcılık sağlansın." dedi.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Filipinler merkezli Gusi Barış Ödülü Vakfı tarafından verilen ve “Asya’nın Nobeli” olarak adlandırılan Uluslararası Gusi Barış Ödülleri açıklandı.

19. Uluslararası Gusi Barış Ödülü’nü bu yıl Türkiye’ye kazandıran isim olan Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Uysal, dünya barışına katkı sunan kalıcı değerlerin üretilebilmesi adına eğitim ve teknolojiyi başarıyla sentezleyen çalışmaları ile ödüle layık görüldü.

- “Barışı, eğitimli toplumlar doğurur”

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Uysal, küresel barışın sağlanması ve sürdürülebilmesinde eğitim ve onun kullanımına sunulan teknolojilerin önemine vurgu yaptı.



Nişantaşı Üniversitesi olarak modern eğitim imkânlarını teknolojik altyapılarla desteklediklerini ve Türkiye’nin ilk teknolojik kampüsü olan NeoTech Campus’ü Türk eğitiminin hizmetine sunduklarını belirten Uysal, “Eğitimli toplumlar barışı doğurur. Barışçıl olmanın ve hep öyle kalabilmenin yolu da eğitimden geçiyor. Uluslararası eğitim daha da yaygınlaşmalı ki barışçıl düşünce yapısı da o oranda artsın ve kalıcılık sağlansın." ifadelerini kullandı.

Eşitlikçi bir yaklaşımla kız öğrencilerin nitelikli ve kaliteli bir eğitim almasının imkânlarını genişletmeye çalıştıklarını kaydeden Uysal, “Çünkü her şeyden önce insan diyor ve insanı yetiştiren en önemli varlığın kadın olduğunu biliyoruz. Güçlü toplumların temelini önce insan yetiştiren annelerin atacağına inançla öncelikle kız çocukları ile başlayan ve annelere uzanan bir destek mekanizması kurduk. Bu süreçte sağlam bir zincir kurarak hep birlikte mutluluk içinde yaşamanın yol haritasını belirlemek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

- “NeoTech Campusümüz dünyaya örnek”

Uysal, dünyaya ve insanlığa faydalı olma hedeflerinde önemli bir unsurun da “Ekoloji” olduğunu belirterek “Kampüslerimizin hepsi yaşanabilir ve ‘yeşil enerji’ destekli organik yapılardan oluşuyor. Dünyaya bizden sonra gelecek nesilleri de düşünerek özellikle mühendislik fakültelerimizde geri dönüşümlü enerjinin yapılanması ile ilgili birçok patent çalışmamız var. Buradan elde edeceğimiz katma değeri Türkiye’ye, tüm devletlere ve bütün insanlığa hiçbir karşılık almadan sunmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Eğitim süreçlerinde teknoloji kullanımını geliştirmeye odaklandıklarını kaydeden Uysal, şunları aktardı:

"Teknolojide ne kadar güçlü olursak, gençlerimizi ne kadar dünya ile eşit standartlarda eğitebilirsek hem Türkiye’ye hem de dünyaya o kadar faydalı olacağımıza inanıyoruz. Bu yüzden kurmuş olduğumuz kampüsümüzde, “NeoTech” adı altında son derece modern laboratuvarların, sınıfların olduğu bir eğitim yapılanmasına gittik. Bu hem Türkiye hem de dünya için bir örnek teşkil ediyor. Eğitimde gelişim ve kültürel etkileşimle dünya barışını daha da ileriye götürebileceğimizi düşünüyorum. Yurtta sulh cihanda sulh."