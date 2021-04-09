banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Kaza kırım nedir?
Kaza kırım nedir?
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?

Nisanda kar yağdı, cumaya gidenler namazlarını kar altında kıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde nisan ayında yağan kar yağışı herkesi şaşırttı. Cumaya giden vatandaşlar kar altında namazlarını kıldı.

Genel 09.04.2021, 13:54
2
Nisanda kar yağdı, cumaya gidenler namazlarını kar altında kıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde nisan ayında yağan kar yağışı herkesi şaşırttı. Cumaya giden vatandaşlar kar altında namazlarını kıldı.

İnegöl’de kar yağışı başladı. Cuma namazına gidenler soğuk bir havanın ardından namaz vakti kar sürpriziyle karşılaştı. Âninden bastıran kar yağışı sebebiyle camiye giden vatandaşlar kar altında namazlarını kıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
parçalı bulutlu