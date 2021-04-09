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Nisanda kar yağdı, cumaya gidenler namazlarını kar altında kıldı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde nisan ayında yağan kar yağışı herkesi şaşırttı. Cumaya giden vatandaşlar kar altında namazlarını kıldı.
Genel 09.04.2021, 13:54
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde nisan ayında yağan kar yağışı herkesi şaşırttı. Cumaya giden vatandaşlar kar altında namazlarını kıldı.İnegöl’de kar yağışı başladı. Cuma namazına gidenler soğuk bir havanın ardından namaz vakti kar sürpriziyle karşılaştı. Âninden bastıran kar yağışı sebebiyle camiye giden vatandaşlar kar altında namazlarını kıldı.