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Nisan ayında yarım metre kar

Kütahya’nın bin 826 rakımlı Türkmen Dağı’na nisan ayında yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Genel 01.04.2021, 11:21
Nisan ayında yarım metre kar

Kütahya’nın bin 826 rakımlı Türkmen Dağı’na nisan ayında yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Lüftiye Köyü Muhtarı Rasim Altıntaş, yağışın gece başlayın ve sabaha kadar devam ettiğini, dağın zirvesinde ise kar kalınlığının yarım metreye kadar ulaştığını ifade etti. Altıntaş, "Kütahya’nın en yüksek dağlarından olan Türkmen Dağı, nisan ayında da beyaz gelinliğini giydi. Son iki aydır aralıklarla sürekli kar yağdı. Son yıllarda Nisan ayında çok fazla kar görmemiştik. Bu yıl adeta kar bereketi yaşanıyor. Nisan ayında olmamıza rağmen dağın zirvesinde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Kar özlemi çekenleri Türkmen Dağı’na bekliyoruz" diye konuştu.

Altıntaş, bin 826 rakımlı Türkmen Dağı’nın bünyesinde başta devasa çam ağaçları olmak üzere bir çok ağaç türünü bünyesinde barındırdığını kaydetti.
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