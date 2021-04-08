Nisan ayında karın 20 metreyi bulduğu yolda çalışma

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar kalınlığının 20 metreyi bulduğu sarp dağlarda vatandaşların ulaşımını sağlayabilmek için yol açma çalışmasını tamamladı.

Merkeze bağlı 10 köy ve 21 mezranın ulaşımının sağlandığı 23 kilometrelik Üçevler Çavuştepe grup köy yolu, kar kaplanlarının zorlu çalışmasıyla ulaşıma açıldı. 4 aydır fırtına ve tipi nedeniyle kullanılamayan yolda çalışma yapan ekipler, 4 iş makinesi ve 10 personelle bir haftalık çalışma sonucu 20 metrelik kar kalınlığını aşabildi.

“19 bin 500 kilometre yol açtık”

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde 367 köy ve 208 mezranın bulunduğunu söyledi. Kış mevsimi boyunca 19 bin 500 kilometre yol açtıklarını kaydeden Yentür, “Zorlu bir kıştı. Yüksek yerlerde fırtına ve tipi nedeniyle sürekli yollarımız kapandı. Her ne kadar ovada sıkıntı yaşamadıysak da yüksek yerlerde karla mücadelede zorluklar yaşadık. Şükürler olsun kazasız belasız sezonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu anlamda özel idarenin yol ve çalışma hizmetlerini yürüten yaklaşık 90 personel, 64 iş makinesini bu işlerde kullanmıştık. Bunların hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.

“10 metreyi aşan kar kütleleriyle karşı karşıya kaldık”

Zaman zaman hava şartları nedeniyle çok sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Yentür, “Yaklaşık 10 metreyi aşan kar kütleleriyle karşı karşıya kaldık. Bu 10 metre kar kütlesini biz açtıktan bir 40 dakika sonra oranın tekrar kapandığına da şahit olduk. Çalışma koşullarımız ağır, çünkü kar yağdıktan sonra fırtına nedeniyle yollarımız kapanıyor. Yüksek yerlerdeki kar bizi ciddi manada yoruyor. Bu anlamda da biz hizmeti kusursuz yapmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Coğrafyamızda özellikle 1500 rakımın üzerindeki yerlerde büyük zorluklar yaşadık. Bazen de dik yamaçlarda çığ tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu sene yol açarken 2 defa çığ geldi. Kazasız belasız atlattık, arkadaşlarımıza bir şey olmadı. Sadece iş makinelerinde hafif bir maddi hasar oldu. Böyle zorlu bir coğrafyada kar mücadelesini tamamlamış bulunmaktayız” diye konuştu.

“Tipiden dolayı burada 20 metre kar var”

Kar kalınlığının 20 metreyi bulduğu Çavuştepe mevkiinde çalışma yürüten ekip şefi Fehim Karakaya da, “Üçevler grup köy yolundayız. Bir haftadır çalışıyoruz. Şu anda Üçevler yolu tamamen bitti. Bu bölgede 20 metre, 15 metre kar var. Yolumuz bitti. Çalışmalar bizi çok zorladı. Çığ var, operatörler yolu görmüyor. Yolu kaybediyoruz, asfaltı göre göre yolu açıyoruz. Tipiden dolayı burada 20 metre kar var. 4 iş makinesiyle çalışıyoruz. Muş Ovası’nda çiçekler açmış şu anda, biz Üçevler grup köy yolunda 20 metre kalınlığındaki karı açıyoruz” şeklinde konuştu.