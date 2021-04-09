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Nisan ayında kar sürprizi

Bursa’nın İznik ilçesinde nisan ayında kar sürprizi yaşandı. İznik’in dağ köyleri beyazlara bürünürken, lapa lapa kar sonrası vatandaşlar bölgeye akın etti.

Genel 09.04.2021, 13:23
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Nisan ayında kar sürprizi

Bursa’nın İznik ilçesinde nisan ayında kar sürprizi yaşandı. İznik’in dağ köyleri beyazlara bürünürken, lapa lapa kar sonrası vatandaşlar bölgeye akın etti.

Turizm şehri İznik’te nisan ayında kar sürprizi yaşandı. İlçeye bağlı Hacıosman, Elmalı ve Çandarlı mahallelerine kar yağmaya devam ediyor. Yüksek kesimlerdeki köyler nisan ayında tekrar beyazlara büründü. Kar yağışını görmek için bir çok kişi bölgeyi ziyaret etti.
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