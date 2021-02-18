Nilüfer’e kardeş ziyareti

Nilüfer Belediyesi’nin Konya’daki kardeş şehri olan Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, Başkan Turgay Erdemi makamında ziyaret etti. Buluşmada, tarım ve sağlıklı gıda konusunda yapılabilecek iş birliği konuşuldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’yı makamında ağırladı. Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette başkan yardımcıları da yer aldı. Başkan Erdem, Başkan Akbuğa’ya “Tarım Yılı” ilan edilen 2020’de yapılan çalışmalarla, “Gıda Yılı” ilan edilen 2021’de yapılacak çalışmalar ve “Nilüfer Bostan” satış noktası hakkında bilgiler verdi. Başkan Turgay Erdem, ilâçsız tarımla elde edilmiş sağlıklı gıda konusunda karşılıklı iş birliği yapabileceklerini de ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turgay Erdem, iki belediye arasındaki kardeş kent ilişkilerinin, yapılan paylaşım ve desteklerle daha da güçlendiğini söyledi.

Yaptıkları çalışmaları Başkan Turgay Erdem ile paylaşan Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa da, iş birliğine hazır olduklarını belirtti. Akbuğa, Başkan Turgay Erdem’den araç desteği talebinde de bulundu.