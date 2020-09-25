Nilüfer’de toprak analizi çalışmaları devam ediyor

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Nilüfer’de sürdürülen toprak analizi çalışmalarına katıldı. Projeyle, tarım alanlarını koruyarak, çiftçilere yetiştirecekleri ürün konusunda yol haritası sunmak ve tarımdan elde edilen geliri artırmak hedefleniyor.

“Nilüfer İlçesi Arazilerinin Detaylı Toprak Etüdleri, Arazi Kullanım Plan ve Köy Bazlı Güncel Arazi Kullanım Haritalarının Hazırlanması Projesi”ni hayata geçirmek üzere Uludağ Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalayan Nilüfer Belediyesi, ilçede toprak analiz çalışmalarını kısa bir süre önce başlattı.

UÜ Ziraat Fakültesi ve Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Nilüfer’in kırsal alanlarında sürdürülen toprak analizi çalışmalarına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı. Başkan Erdem, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 10 akademisyenin de destek verdiği projenin, Ürünlü Mahallesi’nde süren saha çalışmalarına katılarak yerinde bilgi aldı.

Bölgenin toprak yapısının karakteristik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından açılan profil çukurunda örnekleme çalışmasını yakından inceleyen Başkan Erdem, bu uygulamanın Nilüfer’in 90 farklı noktasında gerçekleştirildiğini ve Nilüfer’deki tarım topraklarını koruyarak verimli hale getirmek ve çiftçinin gelirini artırmak açısından bu projeyi çok önemsediklerini belirtti.

Başkan Turgay Erdem, proje ortağı olan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve saha çalışmalarına katılan akademisyenlerle Nilüfer Belediyesi personeline fedakârca çalışmaları için teşekkür etti. Bütün dünyada tarımsal üretimin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Erdem, “Nilüfer’de kentleşmeyi, tarımı geliştirerek sürdürmek zorundayız. 2005 yılında çıkartılan toprak koruma kanununun ardından Türkiye’de böyle bir proje sadece Denizli’de yapıldı. Tarım alanlarını kentleşme baskısından kurtarıp, ülkemizde tarımdan elde edilen geliri artırmak istiyorsak toprak analizi çalışması, atılacak ilk adımlardan biri olmalı. Katma değeri yüksek ürünlerin üretimini artırmak, tarımı sürdürülebilir hale getirmek adına çiftçilerimize, üretimde yol haritası sunacak bu ve benzeri projelerle birlikte kooperatifleşme çalışmalarını sürdüreceğiz” dedi.

Çiftçiler analiz sonuçlarına göre ürün yetiştirecek

Çalışmalarda gelinen aşama ve beklentiler hakkında bilgi veren proje danışmanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy da, projenin ilk ve en önemli aşaması olan profil çukurlarının açılarak, toprak karakteristik özelliklerinin belirlenmesi aşamasını bitirdiklerini belirtti. Aksoy, “Bundan sonra farklı toprak yapılarının yayılım alanlarını, toprak sınırlarını belirleyip haritalama çalışmalarını sürdüreceğiz ve ardından arazi kullanım planlarına dönük, nerede hangi ürünlerin yetiştirilebileceğini ortaya koymak üzere planlama tekniğine uygun olarak hazırlayacağımız raporlarımızı Nilüfer Belediyesi’ne sunacağız. Çitçiler, Nilüfer Belediyesi’nin dijital portalına, parsel numaralarını girerek topraklarında hangi ürünlerin daha verimli yetişebileceğini görecekler” dedi.