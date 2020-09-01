Nilüfer’de sosyal girişimciler aranıyor
NİLÜFER BELEDİYESİ, “SOSYAL GİRİŞİMCİLİK YARIŞMASI” DÜZENLİYOR. BAŞVURULARI 1 EKİM TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK OLAN YARIŞMAYA BURSA’DA İKAMET EDEN 18 YAŞ VE ÜZERİ HERKES KATILABİLİYOR.
Nilüfer Belediyesi, “Sosyal Girişimcilik Yarışması” düzenliyor. Başvuruları 1 Ekim tarihine kadar devam edecek olan yarışmaya Bursa’da ikamet eden 18 yaş ve üzeri herkes katılabiliyor.
Sürdürülebilir kalkınma alanında öncü bir kurum olarak çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Uludağ Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle “Nilüfer Sosyal Girişimcilik Yarışması” düzenliyor. Bursa’da sosyal girişimcilikle ilgili farkındalığı artırmak, Bursa’nın meselelerine çözüm bulunmasına katkı sağlamak, potansiyel sosyal girişimcilerin tespit edilmesi ve desteklenmesi maksadıyla düzenlenen yarışmaya, Bursa’da ikamet eden 18 yaş ve üzeri herkes katılabilecek. Yarışmaya, Erken Aşama ve İleri Aşama kategorilerinde sosyal girişimler kabul edilecek. Başvuruların 1 Ekim tarihine kadar süreceği yarışmaya katılmak isteyenler, www.niluferinovasyonmerkezi.com web sitesine üye olup, sitede yer alan online başvuru formunu doldurarak, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Yarışması’na başvuru yapabilecek. Jürinin değerlendirmesi sonucu kriterlere en uygun olan 3 erken aşama, 3 ileri aşama sosyal girişimler finale kalacak. Nilüfer Sosyal Girişimcilik Yarışması’nda finale kalan sosyal girişim projelerine, eğitim desteği, mentorluk desteği, paylaşımlı ofis desteği, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ULUKOZA Programı’ndan faydalanma imkânı verilecek.
Nilüfer Sosyal Girişimcilik Yarışması’na geniş bilgi almak isteyenler, www.niluferinovasyonmerkezi.com web sitesinden yarışma rehberine ve başvuru formuna ulaşabilir.
|İmsak
|04:54
|Güneş
|06:24
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:49
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25