Nilüfer’de sosyal girişimciler aranıyor

Nilüfer Belediyesi, “Sosyal Girişimcilik Yarışması” düzenliyor. Başvuruları 1 Ekim tarihine kadar devam edecek olan yarışmaya Bursa’da ikamet eden 18 yaş ve üzeri herkes katılabiliyor.

Sürdürülebilir kalkınma alanında öncü bir kurum olarak çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Uludağ Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle “Nilüfer Sosyal Girişimcilik Yarışması” düzenliyor. Bursa’da sosyal girişimcilikle ilgili farkındalığı artırmak, Bursa’nın meselelerine çözüm bulunmasına katkı sağlamak, potansiyel sosyal girişimcilerin tespit edilmesi ve desteklenmesi maksadıyla düzenlenen yarışmaya, Bursa’da ikamet eden 18 yaş ve üzeri herkes katılabilecek. Yarışmaya, Erken Aşama ve İleri Aşama kategorilerinde sosyal girişimler kabul edilecek. Başvuruların 1 Ekim tarihine kadar süreceği yarışmaya katılmak isteyenler, www.niluferinovasyonmerkezi.com web sitesine üye olup, sitede yer alan online başvuru formunu doldurarak, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Yarışması’na başvuru yapabilecek. Jürinin değerlendirmesi sonucu kriterlere en uygun olan 3 erken aşama, 3 ileri aşama sosyal girişimler finale kalacak. Nilüfer Sosyal Girişimcilik Yarışması’nda finale kalan sosyal girişim projelerine, eğitim desteği, mentorluk desteği, paylaşımlı ofis desteği, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ULUKOZA Programı’ndan faydalanma imkânı verilecek.

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Yarışması’na geniş bilgi almak isteyenler, www.niluferinovasyonmerkezi.com web sitesinden yarışma rehberine ve başvuru formuna ulaşabilir.