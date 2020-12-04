Nilüfer’de Kız Öğrenci Yurdu sağlık çalışanlarına tahsis edildi

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs vak’alarının yoğunlaşması ile riskleri daha da artan sağlık çalışanları için Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nu tahsis etti. 41 odanın bulunduğu yurtta hâlen 23 sağlık çalışanı kalıyor.

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgınında artan vakalar üzerine hem vatandaşlara hem de sağlık çalışanlarına daha fazla destek için harekete geçti. Bu kapsamda daha önce de sağlık çalışanlarına yurt ve otel tahsis eden Nilüfer Belediyesi, son dönemde artışların yaşanması ile evlerine gitmekte kaygı duyan sağlık çalışanları için Bursa Tabip Odası ile daha önce imzalanan protokol çerçevesinde Konak Mahallesi’nde bulunan Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nu tahsis etti. Yurt, 9 Kasımda bu yana yeniden sağlık çalışanlarına hizmet veriyor.

Pandeminin ilk başladığı dönemde Nilüfer Belediyesi, 10 Nisandan Temmuz ayı sonuna kadar isteyen sağlık çalışanlarını kız öğrenci yurdunda ağırlayarak, bir nebze de destek olmaya çalıştı.

Pandemi vakalarının yeniden yükselişi ile riskleri artan ve bu nedenle evlerine giderek yakınlarına virüs bulaştırma riskini oluşturmak istemeyen sağlık çalışanları için Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu yeniden hizmete açıldı. 9 Kasım’dan bu yana 23 sağlık çalışanı, Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda konaklıyor.

41 odası bulunan yurtta her odada bir kişi kalıyor. Sağlık çalışanlarına tahsis edilen yurt, onların hem daha iyi koşullarda dinlenmelerini hem de olası bir durumda virüsün başkalarına bulaşma riskini azaltıyor.

Kahvaltı hizmeti de verilen yurtta kalan sağlık çalışanları, yurdun internet ve çamaşırhane gibi bütün imkânlarından da yararlanabiliyor.

Yaz aylarında salgının azalmasıyla yurtta kalan sağlık çalışanlarının evlerine döndüklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, son dönemde yaşanan artışla tekrar böyle bir hizmete ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Başkan Erdem, daha önce olduğu gibi bu zorlu koşulların üstesinden birlik, beraberlik ve dayanışmayla gelineceğine inandığını söyledi. Erdem “Sağlık çalışanlarımız çok uzun süredir büyük bir yükün altındalar. Büyük özveriyle çalışıyorlar. Bizler de onların yükünü bir nebze de olsa azaltmak için daha rahat kalabilecekleri ortamı oluşturmak istedik. Onların ve yakınlarının sağlığını koruyabilirsek ne mutlu bize. Umarız yurdumuzda verdiğimiz hizmetten memnun kalırlar” dedi.

Dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak yapılan Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda bu süreçte kalmak isteyen sağlık çalışanlarının, Bursa Tabip Odası’na başvurması gerekiyor.