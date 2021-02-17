Nilüfer’de kesintisiz kar mesaisi

Kar yağışıyla birlikte ilk günden itibaren seferberlik başlatan Nilüfer Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 24 saat boyunca tek vardiya halinde kırsal mahallelerde ve şehir merkezinde tuzlama ve yol açma çalışması yapıyor.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, 14 Şubat’tan bu yana kentte etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte alarma geçti. İlk günden itibaren çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Nilüfer Belediyesi, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için başta kırsal mahallelerdeki yollar olmak üzere merkezdeki sokaklar, kaldırımlarda ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana güzergâhlar ile üst geçitlerde, kar seferberliği başlattı. İlk günden itibaren gece gündüz iki vardiya halinde çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yağışların yoğunlaşması üzerine vardiyayı kaldırarak gece gündüz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 100 kişiden oluşan ekip, 12 kar küreyici ve 7 tuzlama makinesi ile ağırlıklı olarak ana güzergâhlar, toplu taşıma araçlarının güzergâhları ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışması yapıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 6 tuzlama aracı, 4 mobil ekip ve mevkicilerden oluşan toplam 300 personel de, yürüyüş yolları, alt ve üst geçitler, metro istasyonlarının çevresi, otobüs durakları, pazar yerlerinin, kamu kurumlarının, ibadethanelerin çevresi ve yayaların yoğun olarak kullandığı alanlarda, tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Nilüfer Belediyesi Afet ve Acil Durum Hizmetleri Birimi de vatandaşları, zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçları ile yola çıkma zorunluluğu durumlarında yanlarında mutlaka kar lastiği, zincir, takoz, çekme halatı bulundurmaları, görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırma yönünde destekleyici anlayışta site, apartman ve iş yeri sorumlu, yönetici ve sahiplerinin imkânları ölçüsünde mevcut alanları, giriş ve çıkış yollarını kar ve buzdan temizlemeleri, buzlu zeminlerde yürümeyi gerektirecek durumlarda mümkün olduğunca dikkatli hareket edilmesi yönünde uyardı.