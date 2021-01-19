Nilüfer’de karla mücadele seferberliği

Nilüfer Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına geçen haftadan bu yana aralıksız devam ediyor.

Bursa’da geçen hafta etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte Nilüfer Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri aralıksız çalışıyor. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki karla mücadele ekipleri geçen hafta perşembe akşamı başlayan kar yağışıyla birlikte görev başında. 100 kişilik karla mücadele ekibi, iki vardiya halinde 24 saat yol açma ve tuzlama çalışması yapıyor. Ekipler 12 kar küreyici, 7 tuzlama makinesi ile Nilüfer’in kırsal mahalleleri de dâhil olmak üzere ağırlıklı olarak kent merkezindeki ana güzergâhlarda, toplu taşıma araçlarının güzergâhlarında, sokaklarda çalışmaları sürdürüyor. Ekipler özellikle, kent merkezinde buzlanan yollarda aralıksız olarak tuzlama yapıyor.

Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı yaklaşık 200 kişilik mevkici de kaldırımlarda, üst geçitlerde ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde tuzlama ile kar temizleme çalışması yapıyor. Mevkiciler, kamu kurumlarının önlerinde, kaldırımlarda, üst geçit ve alt geçit giriş çıkışlarında, ibadethane girişlerinde buzları kırarak, yayaların güvenliğini sağlıyor.

Nilüfer Belediyesi’ne bağlı 4 mobil ekip de, acil durumlara müdahale için görev başında.