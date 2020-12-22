Nilüfer ve Susurluk ortak çalışmalarla güçlenecek

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney , Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret etti. Ziyarette ortak çalışmaların önemine dikkat çeken başkanlar, birlik ve beraberliğin başarıyı arttıracağına vurgu yaptılar.

Nilüfer Belediyesi’nin kardeş kenti olan Susurluk’un Belediye Başkanı Nurettin Güney ve beraberindeki heyet Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. İki belediye arasındaki kardeşlik ve geliştirilebilecek ilişkilerin gündeme geldiği ziyarette yapılan çalışmalar ele alındı. Susurluk Belediyesi’nin Nilüfer Belediyesi’nden öğrenecek çok şeyi olduğunu ifade eden Başkan Nurettin Güney, “Susurluk, insan sirkülasyonu bol olan kaynakları bakımından zengin bir bölge. Örnek kent Nilüfer Belediyesi ile iş birlikleri yararlı olacaktır. Muhalefet belediyeleri özellikle kaynaklar ve bürokratik çözümlerde sıkıntı yaşıyor. Yapacağımız çalışmalarla halkımıza kendimizi iyi anlatmalıyız. Ortak çalışmalarla son yerel seçimlerde neler başarıldığını gördük. Gelişime yönelik ortak çalışmalara imza atarsak daha verimli projeler üretebiliriz” dedi.

Başkan Nurettin Güney, Turgay Erdem’e Susurluk Belediyesi’ne verdiği desteklerden dolayı bölge halkı adına ayrıca teşekkür etti.

Susurluk Belediyesi ile ortak çalışmalara imza atmanın mutluluk vereceğini ifade eden Başkan Turgay Erdem da, “Nilüfer Belediyesi tecrübelerini paylaşmaya açık bir kurum. Kurumlar arası iş birliği çok önemli. Ortak çalışmalar bize güç katacaktır. Pandemi dönemini sosyal demokrat belediyeler başarıyla geçirdi. Bu başarıların devamı iş birlikleri ve dayanışmayla olur. Bu dayanışma anlayışını yıllardır sürdürüyoruz ve sizinle de geliştirmek mutluluk verici olacaktır” diye konuştu.

Ziyaret sırasında Susurluk heyeti, belediye bünyesindeki kooperetafin yöresel ürünlerinin sunumu da yaparken, NİLKOOP ile ürün alışverişi için de karşılıklı iş birliği yapma kararı alındı.