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Nilüfer, İnsanî Gelişme Endeksi’nde 8. sırada

İnsanî Gelişme Vakfı (İNGEV), “İnsanî Gelişme Endeksi-İlçeler 2020” raporuna göre “Çok Yüksek İnsanî Gelişme” grubunda yer alan Nilüfer’in, Türkiye genelinde 8. sırada yer aldığını açıkladı.

Genel 29.01.2021, 14:39
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Nilüfer, İnsanî Gelişme Endeksi’nde 8. sırada

İnsanî Gelişme Vakfı (İNGEV), “İnsanî Gelişme Endeksi-İlçeler 2020” raporuna göre “Çok Yüksek İnsanî Gelişme” grubunda yer alan Nilüfer’in, Türkiye genelinde 8. sırada yer aldığını açıkladı.

İNGEV, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) hedefleriyle bağlantılı olarak ilçeler bazında bu yıl üçüncüsünü hazırladığı “İnsanî Gelişme Endeksi-İlçeler 2020” raporunun sonuçları açıklandı.

Nilüfer Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı’nın, büyükşehir sınırları içinde yer alan ve 150 binin üzerinde nüfusu bulunan 188 ilçeyi değerlendirerek hazırladığı “İnsanî Gelişme Endeksi-İlçeler- 2020” raporuna göre “Çok Yüksek İnsanî Gelişme” grubunda, 8. sırada yer aldı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Şeker koordinasyonunda, büyükşehir sınırları içinde yer alan bütün ilçeler ile en yüksek nüfusa sahip 188 ilçede yapılan araştırmaya göre Nilüfer, yeşil gurup olarak adlandırılan “Çok Yüksek İnsanî Gelişme” bölgesinde 8.sırada yer aldı.

Rapor; eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal yaşam, yönetişim, şeffaflık, çevre, ekonomik durum, ulaşım ve erişilebilirlik gibi 9 alt endeks ile 81 gösterge, 128 değişken dikkate alınarak hazırlandı. Bilimsel araştırma yöntemleri kullanılarak gizli vatandaş, arama, anket uygulamaları ve faaliyet raporları gibi objektif göstergeler kullanılarak oluşan sıralamada Nilüfer, 34 ilçenin bulunduğu “Yeşil Bölge” olarak adlandırılan “Çok Yüksek İnsanı Gelişme” grubunda, Kadıköy, Beşiktaş, Çankaya, Şişli, Bakırköy, Sarıyer ve Karşıyaka belediyelerinin ardından 8’inci sırada yer aldı. Nilüfer, özellikle yönetişim ve saydamlık endeksi ile sosyal yaşam endeksindeki yüksek puanlarıyla alt endeksler bakımından Türkiye’deki lider belediyeler arasında yer aldı.

İnsanî Gelişme Vakfı’nın, araştırma sonucuna göre dereceye giren belediyelere ödülleri bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle internet bağlantısı üzerinden canlı yayın ve bağlantılarla gerçekleşen törenle verildi.

İNGEV Başkanı Vural Çakır’ın konuşmasıyla başlayan organizasyon, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mülkim Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner ve Prof. Dr. Fuat Keyman’ın konuşmacı olduğu “Yeni Yerellik ve İnsani Gelişme Vizyonu” paneli ile devam etti. Yerel yönetimlerde “Erdemli kent” ve “Yönetimde dijital dönüşüm ve katılım” kavramlarının ön plana çıktığı bir yeni dönem vurgusu yapılan panelin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Şeker, “İnsani Gelişme Endeksi - İlçeler 2020” raporunun veri aşamaları, değerlendirmeler ve kriterler hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Şeker, sunumunda rapora göre dereceye giren belediyeleri açıkladı.

Açıklamanın ardından “Çok Yüksek İnsanî Gelişme” bölgesinde yer alan 34 belediyenin başkan ve temsilcileri ile yapılan bağlantılar yoluyla ödüller sahiplerini buldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına, yayına katılan Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, “Bu yıl sıralamada yine başlarda yer almak bize gurur verdi. Nilüfer belediyesi 1987 yılında kuruldu ve kuruluşundan bu yana ilçenin alanı 6 kat nüfusu da 10 kat arttı. Bu kadar hızlı büyüyen ilçede hizmetleri aksatmadan sürdürüp, insanlara yaşamaktan mutluluk duydukları bir kent ortamı sunabiliyorsak bizim için başarı budur ve bu endekste ön sıralarda yer almak da bunun kanıtı olmuştur. Çalışmaya katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
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