Nilüfer Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi İzmit’e örnek olacak

Kocaeli İzmit Belediyesi yetkilileri Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret ederek hayata geçirecekleri proje öncesi incelemelerde bulundu.

Yılda yaklaşık 5 bin sahipsiz, hasta ve yaralı hayvana kucak açan Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, Kocaeli İzmit Belediyesi’ne de örnek olacak.

100 dönümlük arazide yapacakları hayvan barınağı projesini hayata geçirmeden önce, bu alanda örnek teşkil edecek tesislerde inceleme yapmak isteyen Kocaeli İzmit Belediyesi ekibi, bu amaçla Nilüfer Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret etti.

İzmit Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya ve beraberindekiler tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Konuk heyete yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Nilüfer Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Fikriye Eker, Merkez’in; ameliyathane, röntgen, muayene odaları, laboratuvar, doğum locaları, kuduz müşahede ve karantina bölümleri, kedi ve yavru bölümlerini gezdirerek, konuklarına detaylı bilgiler verdi.