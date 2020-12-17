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Nilüfer Belediyesi’nden esnafa destek

Nilüfer Belediyesi, salgın sürecinde esnafa destek olmak için de harekete geçti.

Genel 17.12.2020, 12:53
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Nilüfer Belediyesi’nden esnafa destek

Nilüfer Belediyesi, salgın sürecinde esnafa destek olmak için de harekete geçti.

İnsanların evlerine çekildiği, çarşı-pazar ve AVM’lerin eski yoğunluğunu kaybettiği pandemi döneminde, restoranların paket servise geçmesi ve sokağa çıkma kısıtlamaları gibi zorunlu uygulamalar bazı işletmelerin gelirlerini tamamen ortadan kaldırmış durumda. Zor durumda kalan esnaf, ayakta kalabilmek için mâlî destek ve vergi muafiyeti gibi talepleri gündeme getiriyor. Bu sürecin olumsuz ekonomik etkilerinden vatandaşları korumak için çeşitli çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, pandemi sürecinde esnafa destek olmak için de harekete geçti. Bu süreçte herkes gibi belediyelerin de fedakârlık yapmak durumunda olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, belediyenin kiracısı olan esnaftan pandemi sürecinde işyerini kapatmak zorunda kalanlardan kira alınmayacağını, işyeri açık olanlardan da kiranın yarısının tahsil edileceğini açıkladı.

Ocak ayında belediye meclisinde konunun görüşüleceğini kaydeden Başkan Erdem, “Pandeminin ilk dönemlerinde 16 Mart-1 Haziran tarihleri arasında esnafa destek olmak için 300’ü aşkın kiracımızdan kira almadık. 350’ye yakın kiracımızın da kirasını ertelemiştik. Böylece esnafımıza yaklaşık 3 buçuk milyon liralık bir desteğimiz oldu. 20 Kasım’da yayınlanan yeni bir genelge ile kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, bilardo salonları, çay bahçeleri, halı sahalar gibi pek çok işyerinin faaliyetleri durduruldu. Biz de bu tarihten başlamak üzere pandemi süreci bitene kadar belediyemizin kiracılarından işyerini kapatmak zorunda kalanlardan kira almayacağız. Açık olan işyerlerinden ise kira bedelinin yüzde 50’sini almayı planlıyoruz. Konu Ocak ayı Meclis toplantımızda değerlendirilecek” dedi.

Nilüfer Belediyesi ayrıca pandeminin başladığı tarihten bu yana, sürecin olumsuz ekonomik etkilerini hafifletmek için ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çeşitli çalışmalar yürütüyor. Nilüfer’de yaklaşık 9 bin kişiye günlük erzak dağıtımı yapılırken, ihtiyaç sahibi olduğu tesbit edilen 900’ü aşkın vatandaşın da Halk Kart uygulamasından faydalanarak temel gıda maddelerine bedelsiz ulaşması sağlandı. Öte yandan yine ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine, pandemi döneminde 52 bin 714 sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Pandemi döneminde gerek kendisi üreterek, gerekse satınalma yoluyla temin ederek 3 milyonu aşkın maske dağıtan Nilüfer Belediyesi, sadece Pazar esnafına 550 bin maske dağıttı.
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