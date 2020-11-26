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Nilüfer Belediyesi’nde vezneler hafta sonu da hizmet verecek

Emlâk vergisi ödemelerinde son güne gelinirken, Nilüfer Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri, vatandaşların vergi ödemelerini kolaylıkla yapabilmesi için hafta sonunda da hizmet verecek. Halk Evi’ndeki vezneler ile mobil vezne, 28-29 Kasım tarihlerinde 11.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.

Genel 26.11.2020, 16:00
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Nilüfer Belediyesi’nde vezneler hafta sonu da hizmet verecek
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Emlâk vergisi ödemelerinde son güne gelinirken, Nilüfer Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri, vatandaşların vergi ödemelerini kolaylıkla yapabilmesi için hafta sonunda da hizmet verecek. Halk Evi’ndeki vezneler ile mobil vezne, 28-29 Kasım tarihlerinde 11.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.

Vatandaşların emlak vergisi ödemelerini kolaylıkla yapabilmesi için birçok alternatif sunan Nilüfer Belediyesi, veznelerini hafta sonunda da hizmete açacak. Vatandaşlar, Kasım ayı boyunca Nilüfer Belediyesi vezneleri ile akıllı vezneleri, mobil vezne, posta çeki, banka hesabı, ATM ve www.e-islem.net internet sitesi üzerinden emlak vergilerini kolaylıkla öderken, Nilüfer Belediyesi, ödemelerini son günlere bırakan vatandaşlar için veznelerini hafta sonunda da hizmete açacak. Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ndeki vezneler, ödemelerini veznelerden yapmak isteyen vatandaşlar için 28-29 Kasım tarihlerinde, 11.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Hafta sonunda ayrıca, Nilüfer Belediyesi’nin ‘Mobil Vezne’ uygulaması da, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda yine 11.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. 65 yaş üstü vatandaşlar da, Nilüfer Belediyesi’nin 444 16 03 numaralı çağrı merkezini arayarak veya mahalle muhtarları aracılığıyla iletişime geçtikleri takdirde, hafta sonunda da mobil vezne yoluyla ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Vatandaşların, koronavirüs önlemleri nedeniyle Halk Evi’ne gelirken, HES kodunu yanlarında bulundurması gerekiyor.
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