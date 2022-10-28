Nilüfer Belediyesi personeline promosyon müjdesi

Nilüfer Belediyesi, Nilbel A.Ş. ve Yapı Kredi Nilüfer Şubesi arasında banka promosyon sözleşmesi imzalandı. Yapılan protokolle Nilbel A.Ş çalışanları 19 bin 200, memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçi çalışanları da kişi başı 25 bin 200 TL maaş promosyonu alacak.

Nilüfer Belediyesi personelinin maaş promosyon protokolü imzalandı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi Başkanlık makamında düzenlenen törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Vural, Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Nebiye Çavuş, Yapı Kredi Nilüfer Şube Müdürü Ferda Akın, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Naci Kale ve Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Şemsi Oğuz katıldı.

Atılan imzaların ardından Başkan Turgay Erdem ekonomik açıdan yaşanan zor günlerde yapılacak ödemenin personele biraz da olsa nefes aldıracağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İmzalanan ek protokol sonucu bin 965 Nilbel A.Ş. personeline, kişi başı 19 bin 200 TL ödeme yapılacak. Nilbel A.Ş. personeline banka promosyonu, 15 Kasım’da maaş ödemesinden sonra 15 iş günü içinde banka hesaplarına yatırılacak.

Ayrıca Nilüfer Belediyesi memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçi çalışanlarını kapsayan banka promosyon sözleşmesi için de yeni ihale yapıldı. Anlaşmaya göre söz konusu personele 15 Aralık’ta yatacak olan maaş ödemesiyle kişi başı 25 bin 200 TL promosyon ödemesi yapılacak.