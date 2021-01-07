Nilüfer Belediye Meclisi toplandı

Nilüfer Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını yoğun bir gündemle yaptı.

Belediyenin önceki yıl gelir-giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için gizli oylama ile Denetim Komisyonu kuruldu. Yapılan oylama sonucu Denetim Komisyonu; meclis üyeleri Ali Ekber Kartum, Mesut Şehitoğlu, Atakan Ünsal, Osman Uçar ve Gökhan Dinçer’den oluştu.

Nilüfer Belediyesi’nin kardeş belediyeleri olan Kırklareli Kaynarca ve Ordu Gülyalı Belediyelerinin yardım taleplerinin karara bağlandığı meclis toplantısında, pandemi döneminde esnafa destek olmak için planlanan kararlar da meclis onayına sunuldu. Pandemi döneminde belediyenin kiracısı olan esnaftan, işyerini kapatmak zorunda kalanlardan kira alınmaması ve kapalı olunan süre zarfının kira sözleşmelerine ilave edilmesi karara bağlandı.

Mecliste oy birliğiyle alınan karara göre belediyenin kiracısı olup iş yeri açık olan esnafa yüzde 50 kira indirimi uygulanacak ve pandemi bitip bütün iş yerleri açılsa bile yıl boyunca kira artışı yapılmayacak.

Ayrıca Konak ve Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde yer alan ofislerde kiracı bulunan dernekler ve kadın derneklerinden, faaliyette bulunmadıkları müddet boyunca kira bedeli alınmayacak.