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Niğde’ye şehit ateşi düştü
Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada Niğdeli Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit düştü.
Genel 09.04.2021, 18:34
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Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada Niğdeli Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit düştü.Terör örgütü PKK’ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada 28 yaşındaki Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit düştü. Uzman Çavuş Erdem’in acı haberi Niğde’nin Bor ilçesi Ahmet Kuddusi Mahallesi’ndeki annesi Hatice Erdem’e yetkililer tarafından verildi. Şehidin evi Türk bayrağıyla donatıldı. Uzman çavuşun evli olduğu öğrenildi.