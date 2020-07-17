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Niğde’de inşaatı arılar bastı
NİĞDE’DE NEREDEN GELDİĞİ BELLİ OLMAYAN YÜZLERCE BAL ARISI, BİR APARTMAN İNŞAATININ İSKELESİNİ SARDI. YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLAR VE İNŞAAT ÇALIŞANLARI ARILAR NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞADI.
Genel 17.07.2020, 16:22
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Niğde’de nereden geldiği belli olmayan yüzlerce bal arısı, bir apartman inşaatının iskelesini sardı. Yoldan geçen vatandaşlar ve inşaat çalışanları arılar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Merkez Esenbey Mahallesi’nde bulunan bir inşaatın iskelesine nereden geldiği belli olmayan bal arıları kondu. İskeleye konan arılar nedeniyle yoldan geçen vatandaşlar ve inşaat çalışanları zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise arıları kutulara koyma çalıştı.
İnşaat aahibi Naci Ünlü, "Arılar berekettir. Bereket geldi. İnşaatımızı yüzde 90 tamamladık. Bu arılar da bunun göstergesi" dedi.
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