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Niğde’de gerçeği aratmayan tatbikat
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Genel 13.09.2022, 16:32
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Hastanede muhtemel bir yangın durumunda eksiklikleri görebilmek ve bu tür olaylara karşı hazır olunabilmesi amacıyla gerçekleştiren tatbikata hastane personeli, UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, Niğde Belediyesi İtfaiye ekipleri ile polis katıldı.
Yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
Hastanede, senaryo gereği 4. katta yangın çıktı. Çıkan yangına Niğde Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken güvenlik güçleri bölgede tedbir aldı. AFAD ve UMKE ekipleri ise yine senaryo gereği 4. katta mahsur kalan bir hastanın camdan sorunsuz tahliye edilmesini sağladı.
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