Son Dakika
Niğde’de esnaf kısıtlamada mesaiye devam ediyor
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 10.00-17.00 saatleri arasında izin verilen iş yerleri hizmete devam ediyor.
Genel 20.12.2020, 15:42
2
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 10.00-17.00 saatleri arasında izin verilen iş yerleri hizmete devam ediyor.
Niğde’de kısıtlama süresince vatandaşların mağdur olmamaları için market, fırın, manav, kuruyemiş ve paket servis hizmeti veren lokantalar çalışmalarını sürdürüyor.
Fırın işletmecisi Tuncay Şener, yaptığı açıklamada, Niğde’de sokakların kaldığını ancak vatandaşlar ekmeksiz kalmaması için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, yürüme mesafesinde olan vatandaşların gelip ekmeklerini alabildiklerini söyledi.Lokanta işletmecisi Bünyamin Karataş ise "Türk kültürü devam ediyor çok şükür. Evde korona virüs hastası olana bile yakınları bizleri arayarak yemek ikramında bulunduruyorlar. İnşallah bu virüs dünyadan ve ülkemizde biter ve eski günlere kavuşuruz" dedi.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Gaziantep FK
|12
|21
|5. Hatayspor
|12
|21
|6. Karagümrük
|13
|20
|7. Malatyaspor
|12
|19
|8. Beşiktaş
|11
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Gençlerbirliği
|12
|12
|17. Sivasspor
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Erzurumspor
|12
|9
|21. Denizlispor
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Altınordu
|14
|27
|4. Altay
|14
|26
|5. Giresunspor
|14
|26
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|12
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Everton
|14
|26
|3. Tottenham
|13
|25
|4. Leicester City
|13
|24
|5. Southampton
|14
|24
|6. Man City
|13
|23
|7. M. United
|12
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. West Ham
|13
|21
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|13
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|14
|12
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Sociedad
|15
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Sevilla
|12
|20
|7. Celta de Vigo
|14
|19
|8. Granada
|12
|18
|9. Cádiz
|13
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Real Betis
|13
|16
|12. Valencia
|14
|15
|13. Eibar
|13
|15
|14. Levante
|13
|14
|15. Elche
|12
|14
|16. Deportivo Alaves
|14
|14
|17. Real Valladolid
|14
|14
|18. Getafe
|12
|13
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü