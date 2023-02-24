Niğde’de 4.5 büyüklüğünde deprem

Niğde’de olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Obruk Mahallesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı öğrenildi.