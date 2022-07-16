Niğde’de 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Niğde’de çeşitli etkinlikler düzenledi.

2 gün süren etkinlikler çerçevesinde, 15 Temmuz Şehitleri Anma Futbol Turnuvası, Niğde Şehitliğinin ziyaret edilmesi, ’Demokrasi Milli Birlik Günü’ temalı fotoğraf sergisi açılışı ve camilerde şehitler için Mevlit ile Hatmi Şerif Duası gerçekleştirildi. Etkinlikler akşam saatlerinde ise, ’Milli Birlik Yürüyüşü’ ve fener alayı ile devam etti. Niğde Derbent Kavşağından başlayan yürüyüşe, il protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile milli birlik yürüyüşünü gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlenen konserle devam etti.

Düzenlenen programa Niğde Valisi Mustafa Koç, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Niğde İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Nihat Özkök, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri STK’lar ve vatandaşlar katıldı. Konser öncesi konuşma yapan Vali Mustafa Koç; "Şanlı tarihimiz boyunca nice ihanetleri ve badireleri görmüş ve buna karşı göğsünü germiş olan milletimize esaret boyunduruğu vurma çabasıyla kalkıştıkları darbe girişimine karşı milletimiz; 15 Temmuz gecesi bir kez daha kendisinden beklenen asil duruşu göstermiş ve ihaneti engellemiştir. Tankın, topun, tüfeğin, uçağın, helikopterin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla ve yüreğiyle dikilen Türk Milleti; demokrasi uğruna, bağımsızlık uğruna, Türkiye aşkına tıpkı Çanakkale’de, İstiklal Savaşı’nda olduğu gibi o gece tek yumruk, tek ses olarak genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle devletine ve milletine sadık askeriyle, emniyet güçleriyle, medyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla bir bütün olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletçe 81 ilde tüm meydanları doldurarak demokrasimize, milli irademize, vatanımıza, bayrağımıza canı pahasına sahip çıkarak bu hain ihanet şebekesine ’dur’ demiştir. Egemenliğin yegâne sahibinin millet olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" diye konuştu.