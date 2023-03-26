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New York Times Meydanı’nda iftar ve teravih
ABD’de yaşayan Müslümanlar, New York’taki Times Meydanı’nda bir araya gelerek topluca iftar yapıp, teravih namazı kıldı.
Genel 26.03.2023, 12:04
ABD’de yaşayan Müslümanlar, New York’taki Times Meydanı’nda bir araya gelerek topluca iftar yapıp, teravih namazı kıldı.
ABD’nin New York kentinde iftar programı düzenlendi. ABD’de yaşayan binlerce Müslüman, Times Meydanı’nda bir araya gelerek, hep birlikte oruçlarını açtı. İftarın ardından teravih namazı kılınarak, Ramazan ayının anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.