New York Times Meydanı’nda iftar ve teravih

ABD’de yaşayan Müslümanlar, New York’taki Times Meydanı’nda bir araya gelerek topluca iftar yapıp, teravih namazı kıldı.

ABD’nin New York kentinde iftar programı düzenlendi. ABD’de yaşayan binlerce Müslüman, Times Meydanı’nda bir araya gelerek, hep birlikte oruçlarını açtı. İftarın ardından teravih namazı kılınarak, Ramazan ayının anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.