Nevşehir’deki depremzede çocuklar tiyatro oyunu izledi

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şehir Tiyatrosu oyuncuları depremzede çocuklar için "Pinokyo" adlı oyunu sergiledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu illerden gelen çocuklara yönelik, Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bir dizi etkinlikler düzenleniyor. Etkinlik çerçevesinde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kapem eğitmenleri ve gönüllüleri tarafından çocuklara yüz boyaması yapılarak çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Programda daha sonra Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şehir Tiyatrosu oyuncuları Pinokyo adlı oyunu sergiledi. Nevşehir KYK yurtlarında kalan çocuklar Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen Pinokyo isimli tiyatro oyunu doyasıya eğlendi.

Tiyatro sayesinde keyifli vakit geçiren çocuklar bir süre daha Nevşehir’de kaldıktan sonra memleketlerine dönmek istiyor. Yüz boyama etkinliği yapan eğitmenler de, “Çocuklar mutlu oldukça bizde mutlu oluyoruz” dedi.