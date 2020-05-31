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Nevşehir’de yüzlerce araç “Arabalı Sinema Günleri” nde buluştu

NEVŞEHİR BELEDİYESİ, PANDEMİ DÖNEMİNDE ARABALI AÇIK HAVA SİNEMA KEYFİ İLE NEVŞEHİRLİLERİN SİNEMA ÖZLEMİNE SON VERDİ. TÜRKİYE’DE BİRÇOK BELEDİYEYE ÖRNEK OLAN VE DAHA ÖNCE “MÜSLÜM” VE TÜRK İŞİ DONDURMA” ADLI SİNEMA FİLMLERİNİN GÖSTERİLDİĞİ ETKİNLİKTE SON OLARAK GÖSTERİLEN “7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE” ADLI FİLM BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

Nevşehir’de yüzlerce araç “Arabalı Sinema Günleri” nde buluştu

NEVŞEHİR BELEDİYESİ, PANDEMİ DÖNEMİNDE ARABALI AÇIK HAVA SİNEMA KEYFİ İLE NEVŞEHİRLİLERİN SİNEMA ÖZLEMİNE SON VERDİ. TÜRKİYE’DE BİRÇOK BELEDİYEYE ÖRNEK OLAN VE DAHA ÖNCE “MÜSLÜM” VE TÜRK İŞİ DONDURMA” ADLI SİNEMA FİLMLERİNİN GÖSTERİLDİĞİ ETKİNLİKTE SON OLARAK GÖSTERİLEN “7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE” ADLI FİLM BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

31 Mayıs 2020 Pazar 01:24
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Nevşehir’de yüzlerce araç “Arabalı Sinema Günleri” nde buluştu

Nevşehir Belediyesi, pandemi döneminde arabalı açık hava sinema keyfi ile Nevşehirlilerin sinema özlemine son verdi. Türkiye’de birçok belediyeye örnek olan ve daha önce “Müslüm” ve Türk İşi Dondurma” adlı sinema filmlerinin gösterildiği etkinlikte son olarak gösterilen “7. Koğuştaki Mucize” adlı film büyük ilgi gördü.

Nevşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar neticesinde sinemaların kapalı olduğu dönemde, sosyal mesafe kurallarını uygulayarak Nevşehirlilere araba ile açık havada sinema izleme fırsatı sunmaya devam ediyor.

Bektik Mahallesi’nde bulunan Kamyon ve Tır Garajı’nda gerçekleştirilen etkinliğe araçları ile gelen vatandaşlar kurulan dev ekranın önüne araçlarını park ederek Türk sinemasının sevilen filmlerini izliyor.

Filmlerin seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara Nevşehir Belediyesi tarafından gazoz ve patlamış mısır ikramında bulunulurken film izlemeye gelen araçların camları da belediye ekipleri tarafından silinmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliğin geçtiğimiz haftalardaki bölümlerinde, “Müslüm” ve “Türk İşi Dondurma” adlı filmi izleyen Nevşehirliler için son olarak “7. Koğuştaki Mucize” filmi gösterildi.

Etkinlik öncesinde eşi Melek Arı ile birlikte filmi izlemek için alana gelen vatandaşları selamlayan Belediye Başkanı Rasim Arı, ilk olarak Ramazan ayında başlattıkları ve daha sonra Türkiye’deki birçok belediye tarafından gerçekleştirilen etkinliğin bundan sonrada yeni filmlerle devam edeceğinin müjdesini verdi.

Arı: “Gerçekten çok mutluyum. Sadece arabalı sinema günleri değil birçok etkinliğimizin, yaptığımız işlerin başka belediyelere örnek olmasından dolayı çok mutlu oluyoruz. Biz bu işi başlattıktan sonra Türkiye’de birçok belediyemiz bu etkinliği gerçekleştirmeye başladı. Belediyelerin kendi arasında kavga dövüş, ayırım olmadan iyi örnekleri paylaşmaları, uygulamaları çok önemli. Hamdolsun bu manada şehrimizde yaptığımız birçok iş ile diğer belediyelere örnek oluyoruz ve bu bize keyif veriyor. Ekibime de bu manada teşekkür ediyorum. Eğer onlar iyi iş çıkarmasalar, onlar örnek alınacak, karşılık bulacak işler yapmasalar bu başarı elde edilemez.” dedi.

Arı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nevşehir değişiyor. Her anlamda değişiyor. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz her bir şeyi teker teker hayata geçiriyoruz. ‘Biz bu şehirde hem fiziksel hem de zihinsel değişimi gerçekleştireceğiz.’ Demiştik. Bu şehirde yaşayan herkes şimdi bunun nasıl gerçekleştiğini görüyor. Şehri gerçekleştirdiğimiz altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla fiziken değiştirirken sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklerimizle de zihinsel değişimi gerçekleştiriyoruz. “ diye konuştu.

Etkinliğe katılan aileler ise etkinliğin kendileri için büyük bir keyif olduğunu ve sinemaların kapalı olduğu bu zor zamanlarda Nevşehir Belediyesi’nin bir nebze de olsa nefes alma imkanı sağladığını ifade ederek Başkan Rasim Arı’ya teşekkür etti.

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