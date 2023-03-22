Nevşehir’de yabancı kursiyerler Nevruz’u kutladı

Nevşehir Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitim Merkezinde Türkçe dil eğitimi alan yabancı uyruklu vatandaşlar, birlikte Nevruz’u kutladı.

Türk tarihinde baharın gelişini müjdeleyen Nevruz çeşitli gelenekleri içerisinde barındırıyor. Bu çerçevede Nevşehir Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören yabancı uyruklu vatandaşlar kendi ülkelerine ait yemekleri sergileyerek baharın gelişini kutladı.

Türkçe dil eğitimi alan yabancı öğrenci Firooz Rahimi, “Bugün Nevruz günümüzdür. İlk önce üç ülke Afganistan, İran ve Tacikistan ülkeleri bu bayramı kutluyor. Bu bayramda özellikle yedi ‘S’ ile başlayan meyve ve yiyecekler soframızda yer alıyor. Bunlar elma anlamına gelen ‘sib’, Nevruz tatlısı anlamına gelen ‘Semenu’, para anlamına gelen ‘sekke’, sarımsak anlamına gelen ‘sir’, sirke anlamına gelen ‘serke’, iğde anlamına gelen ‘senced’ ve üzerlik otu anlamına gelen ‘sepenj’. Bütün Nevruzlarda bunları mutlaka kullanıyoruz” dedi.

Nevruz dolayısıyla 7 ülke vatandaşlarının katıldığı Nevruz etkinliği hakkında bilgi veren Türkçe Öğretmeni Fatma Özer “Bugün Nevruz dolayısıyla bir kutlama hazırladık. Onlarda yeni yıl, bizde ise bahar olarak kutlanıyor. Şu an 7 ülkeden oluşan öğrencilerimiz var. Afganistan, İran, Irak, Suriye, Lübnan, Fas ve Yakutistan’dan öğrencilerimiz var” dedi.