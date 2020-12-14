Nevşehir’de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 137 kişiye ceza yazıldı

Nevşehir’de 11 Aralık Cuma akşamından Pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 137 kişiye 431 bin 550 lira idari para cezası kesildi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması boyunca il genelinde 137 kişi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 137 kişiye 431 bin 550 lira idari para cezasının kesildiği açıklandı.