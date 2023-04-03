Nevşehir’de otizmli çocukların renkli yarışı

Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Nevşehir’de düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar yarıştı, ortaya neşeli görüntüler çıktı.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu tarafından, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 nolu çim sahada Otizm Farkındalık Şenliği düzenlendi. Şenliğe Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir’in yanı sıra öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı. Etkinlik Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Otizmli çocuklar ve aileleriyle birlikte yapılan otizm farkındalık yürüyüşü ile başladı. Otizmli çocuklar daha sonra, parkur yarışı, ip çekmece ve çuval yarışları yaptı. El becerilerin geliştirilmesi için ebru sanatı ve çanak boyaması yapan otizmli çocuklar yaptıkları eserlerle alkış aldı.

Etkinlikte gazetecilere açıklama yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, “Eğitim imkanı verildiği, fırsat tanındığı zaman engelin çocuklar için önlerini kapatacak bir durum olmadığını, toplumla kaynaşabileceklerini, becerilerinin artabileceğini, ailelerinin de yanında olduğunda, bu becerilerin daha da artabileceğini göstermek açısından bu etkinlikler yapılıyor. İhtiyaç duyan tüm velilerimize çocuklarının düzgün, doğru eğitim alabileceği okul imkanları sunmuş olacağız. Hiç birimizin yarın ne olacağı belli değil. Her birimiz birer engelli adayıyız ama önemli olan engellerimizle birlikte yaşayabilmek, şehirleri, mekanları çevreyi yaşanabilir kılmaktır” şeklinde konuştu.

Gün boyu devam edecek olan etkinlikte öğrenciler oyun havası eşliğinde doyasıya oyun oynadı.