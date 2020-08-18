banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Son 24 saatte 20 can kaybı, bin 263 vaka
Son 24 saatte 20 can kaybı, bin 263 vaka
İzmir, Konya, Eskişehir... 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler
İzmir, Konya, Eskişehir... 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti
Kaldırıma park etme yasağı başlıyor
Kaldırıma park etme yasağı başlıyor

Nevşehir’de kentsel dönüşüm projesinin ilk temel atma töreni yapıldı

NEVŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BAŞLATILAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN İLK TEMELİ BUGÜN KARASOKU MAHALLESİ İLE BAŞLADI.

Genel 18.08.2020, 15:55
2
Nevşehir’de kentsel dönüşüm projesinin ilk temel atma töreni yapıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm projesinin ilk temeli bugün Karasoku Mahallesi ile başladı.

Nevşehir’de adeta kronik bir sorun haline gelen kentsel dönüşüm projesinin ilk temel atma töreni Karasoku Mahallesinde birinci etapta atılan temel atma töreni ile resmen başladı. Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı yılların hayali olan Karasoku Mahallesi kentsel dönüşüm projesini başlatmak şükürler olsun ki bizlere nasip oldu dedi. Belediye Başkanı Arı, “Yılların hayali Karasoku Mahallesi kentsel dönüşümü bir türlü olmamıştı. Gerçekten kentsel dönüşümü yapmak, gerçekleştirmek hem TOKİ ile anlaşmak beraberinde hak sahipleri ile anlaşabilmek zor bir işti. Hamd olsun Rabbim bize nasip etti. Tabi ki emeği geçen çok insan var. Dünden bugüne Karasoku kentsel dönüşümünün gündeme geldiği günden bugüne emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu süreçte gecesini gündüzüne katarak her türlü fedakarlığı yapan en alttaki memur arkadaşımdan mühendis arkadaşımızdan, müdürlerimizden başkan yardımcılarımıza kadar her birine çok teşekkür ederim. Daha önce bunu söylemiştik. Bu kentsel dönüşüm meselesi bu şehirde gerçekleşecek demiştim. Bütün planımızı programımızı ona göre yapın demiştik. Şükürler olsun bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Bu sadece belediye başkanının, belediye ekibinin tek başına gayreti ile olmadı. Şehrin siyasilerinin, milletvekillerimiz, İl Başkanımız ve Sayın Valimizin, belediye meclis üyelerimizin her birinin katkısıyla oldu. Tek başına ben yaptım demek olmaz. Tek başına sen hiç bir şey yapamazsın. Birliğin beraberliğini muhafaza edersen, şehrin ortak noktasında farklı siyasi görüşlere sahip olsanız dahi eğer bir ortak fayda varsa, şehrin hayrına menfaatine bir iş varsa hep birlikte ortak noktada buluşursanız netice alırsınız. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile hep beraber tele konferans yaptığımızda Bakan Kurum 400 dün çok uzun bir süre daha da kısaltın hatta mümkünse yılsonuna yetiştirin demişti. Müteahhit arkadaşlar yılsonuna değil ama 400 gün de değil. Daha kısa sürede bitireceğiz. Burayı ayağa kaldırdığımızdan itibaren diğer noktalardaki hemşerilerimiz bu güzelliği görünce bizde anlaşmak istiyoruz diyecek inşallah” dedi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe’de burada yaptığı konuşmada 15 yıllık kronik sorunun ilk temel atma törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Menekşe, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve bakanlık personellerine, İl Başkanımıza, Belediye Başkanımıza, Valimize ve tüm belediye çalışanlarına emeği geçen herkese gerçekten yürekten teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Bu tek başına yapılacak bir şey değil ekip işidir. Valimiz ile siyasilerimiz ile bürokratlarımız ile hep birlikte herkes gücünü ortaya koydu. Ve burada 15 yıllık kronik sorunun ilk temel atma törenini gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ise yaptığı konuşmada Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde şehrin fiziki gelişimi gerçekten güzel bir şekilde devam ediyor dedi. Açıkgöz, “Nevşehir’in iki tane kronik sorunu vardı. Bunlardan bir tanesi kale diğeri de kentsel dönüşüm projesi idi. Burada başta Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı olmak üzere belediye personelleri ve Cumhur ittifakı ile başta kalemizin çehresi değişti şimdi ise bugün burada kentsel dönüşümün temel atma töreniydi. Kronik sorunlarımızdan ikincisi de bugün ortadan kalkmış bulunuyor. Gerçekten her zaman söylüyoruz şehirlerin yeni merkezleri, yeni yaşam alanları olması gerekiyor. Bu konuda Rasim başkanımızdan Allah razı olsun. Başta Türk Telekom Müdürlüğünün önü bugünde buralar. Şehrin fiziki gelişimi gerçekten güzel şekilde devam ediyor. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ise İl Müftüsü Celalettin Altunkaya tarafından yapılan duanın ardından Karasoku Mahallesi kentsel dönüşüm projesinin ilk temel atma töreni Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar tarafından atıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen temel atma törenine, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 19 Ağustos 2020
İmsak 04:36
Güneş 06:11
Öğle 13:13
İkindi 17:00
Akşam 20:05
Yatsı 21:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25