Nevşehir’de, Kayseri ve Niğde’den düğün için gelenlere salon verilmeyecek
KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA KAYSERİ’DE YASAKLANAN DÜĞÜN TÖRENLERİ VE NİĞDE’DE YAPILAN KISITLAMALARIN ARDINDAN BU İLLERDE DÜĞÜN YAPMAK İSTEYENLER NEVŞEHİR’DE DÜĞÜN SALONLARINA GELEREK DÜĞÜNLERİNİ YAPMAK İSTEMELERİNE KARŞI NEVŞEHİR VALİLİĞİ, DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Kayseri’de yasaklanan düğün törenleri ve Niğde’de yapılan kısıtlamaların ardından bu illerde düğün yapmak isteyenler Nevşehir’de düğün salonlarına gelerek düğünlerini yapmak istemelerine karşı Nevşehir Valiliği, düğün salonu işletmecileri ile bir araya geldi.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel geçtiğimiz gün Nevşehir’de düğün salonu işletmecileri ile bir araya geldi. Toplantıda düğün salonu işletmecilerine korona virüs salgınına karşı tedbir almanın ve mücadele etmenin önemine değinen Vali Becel, düğün salonu yöneticilerine tedbirler konusunda işbirliği tavsiyesinde bulundu. Özellikle son günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri’de düğünlerin yasaklanmasının ardından Kayseri’de düğün yapacaklar gözünü Nevşehir’e çevirdi. Kayseri’de düğünlerin yasaklanmasıyla Nevşehir’de düğün yapmaya hazırlanan Kayseriler il genelinde bulunan düğün salonu işletmecileri ile görüşmelere başlamasının duyulmasının ardından ise Vali Becel, düğün salonu işletmecilerine Kayseri’den düğün yapmak için gelenlere salon verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Nevşehir’de yine Niğde’de de düğünlerin kısıtlanmasının ardından Nevşehir’de düğün yapmak için gelen Niğdelilere salonların verilmemesi gerekildiği konuşuldu.
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