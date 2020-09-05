Nevşehir’de Eylül ayının sıcaklık rekoru kırıldı
NEVŞEHİR’DE EYLÜL AYININ SICAKLIK REKORU KIRILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre Nevşehir’de Eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Nevşehir’de Eylül ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı açıklandı. Nevşehir’de son olarak Eylül 2017 yılında 35,7 derece ölçülen hava sıcaklığı 3 Eylül 2020 tarihinde yeni bir rekora ulaştı. Nevşehir’de 3 Eylül tarihinde hava sıcaklığı 37,4 derece olarak ölçülerek Eylül ayı sıcaklık rekoru kırılmış oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bölgemizde etkili olan sıcak hava dalgasının bugünden itibaren etkisini azaltacağı ve sıcaklıkların 6 ila 9 C azalarak mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
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