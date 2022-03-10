Son Dakika
Bayburt’ta EYP ile mücadele çalışmaları İçişleri Bakanlığı tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterildi
Nevşehir’de eğitime kar engeli
Nevşehir’de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Genel 10.03.2022, 20:27
Nevşehir’de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 11/03/2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlar idari izinli sayılacaktır" denildi.