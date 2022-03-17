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Nevşehir’de eğitime 1 gün ara verildi
Nevşehir’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Genel 17.03.2022, 23:07
Nevşehir’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Nevşehir genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Yapılan yazılı açıklamada "Yoğun kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 18/03/2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.