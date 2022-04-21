Nevşehir’de davullar öğrenciler için çaldı

Nevşehir’deki ramazan davulcuları topladıkları bahşişlerin bir kısmını okullara bağışladı.

Güzel Yurt Mahallesinde ramazan davulculuğu yapan 7 davulcu topladıkları bahşişlerinden 750’şer lirayı mahallelerindeki okullara bağışlayarak öğrencileri sevindirdi. Güzel Yurt Mahallesi Muhtarı Halit Yüncü, “Mahallemizde 7 ramazan davulcusu var. Ramazan ayından önce seçme yaptık. Seçtiğimiz arkadaşlarımızın hepsi deneyimli, sertifikalı davulcular. Ramazan öncesinde seçtiğimiz arkadaşlarımızla bir de anlaşma yapmıştık. Topladıkları bahşişlerden 750’şer lirayı eğitime katkı olarak vermeyi taahhüt ettiler. Davulcular sözünü tutarak topladıkları paralardan 750’şer lirayı mahallemizdeki 4 okula bağışladılar. Böylece hem bir farkındalık oluşturdular, hem de öncülük yaptılar” şeklinde konuştu.

Güzel Yurt Mahallesinde Ramazan davulculuğu yapan Bestami Fındık ise gönüllü olarak eğitime katkı sağladıklarını söyleyerek, "Ayın 15’inde topladığımız paralardan okul başına 750’şer lira gönüllü olarak bağışta bulunduk. Yeter ki çocuklarımız okusun, cahil kalmasın” dedi.