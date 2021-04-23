banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Joe Biden konuştu, Bitcoin çakıldı!
Joe Biden konuştu, Bitcoin çakıldı!
Liderlerden 23 Nisan mesajı
Liderlerden 23 Nisan mesajı
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nevşehir’de caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla caddeler Türk bayrakları ile süslendi.

Genel 23.04.2021, 11:11
3
Nevşehir’de caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla caddeler Türk bayrakları ile süslendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs nedeniyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de çelenk sunumu ile kutlanırken, Nevşehir Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı Türk bayrakları ile donatıldı. Borsa Kavşağı’ndan Hükümet Konağı binasına kadar Türk bayrakları ile donatılan cadde adeta görsel şölen sundu.
banner478
Yorumlar (0)
18°
açık