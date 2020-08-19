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Nevşehir’de 65 yaş üstü vatandaşlara kısmi yasak geldi
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU TARAFINDAN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN TAZİYE, DÜĞÜN VE PAZAR YERLERİNE GİRİŞLERİ YASAKLANDI.
Genel 19.08.2020, 17:25
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İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu tarafından 65 yaş üstü vatandaşların taziye, düğün ve pazar yerlerine girişleri yasaklandı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan karar sonrasında, 65 yaş üstü vatandaşların 1.derece yakınları haricindeki taziye, düğün ve benzeri toplu etkinliklere katılmaması ve pazar yerlerine giriş çıkışlarının yasaklanması kararı alındı.
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