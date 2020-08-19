Nevşehir’de 65 yaş üstü vatandaşlara kısmi yasak geldi

İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu tarafından 65 yaş üstü vatandaşların taziye, düğün ve pazar yerlerine girişleri yasaklandı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan karar sonrasında, 65 yaş üstü vatandaşların 1.derece yakınları haricindeki taziye, düğün ve benzeri toplu etkinliklere katılmaması ve pazar yerlerine giriş çıkışlarının yasaklanması kararı alındı.