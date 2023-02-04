Nevşehir’de 36. Köy Yaşam Merkezi hizmete açıldı

Nevşehir’de Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde gastronomi, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi faaliyetlerinin yapılabilmesi için kurslar düzenleneceği 36. Köy Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Köy Yaşam Merkezleri Projesi çerçevesinde Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı Köyü Köy Yaşam Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner, köy halkı, kursiyerler ve öğrenciler katıldı. Ayvalı Köy Yaşam Merkezi bünyesinde açılan aşçılık ve okuma-yazma kurslarını ziyaret eden Vali Becel yaptığı açıklamada Nevşehir’deki Köy Yaşam Merkezlerinin sayısının 36’ya çıktığını söyledi. Vali Becel “Bu gün itibariyle 36’ncısını açtığımız farklı bir yaşam merkezindeyiz. Eski okullarımızı ve eğitim olmayan okullarımızı, aynı zamanda büyüklerin de hayat boyu eğitim görecekleri birer merkez haline getiriyoruz. Köy yaşam merkezleri çocukların sayısına bakılmaksızın okul öncesi eğitim almalarına da imkan sağlıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Ayvalı köyü bölgemiz için önemli olan bir köy. Kapadokya’nın güzellikleri saymakla bitmiyor. Fakat bu güzelliklere her gün bir yenisini eklemek gerekiyor. Ayvalı köyümüzde bu konuda hızla ilerliyor” dedi.

Vali Becel kadınların hep üretimin içinde olduğunun altını çizerek “Bizim kadınlarımız hep üretiyor. Fakat ürettikleri şeyleri ekonomiye kazandırmaları, buna marka değeri katmaları, reklam, tanıtım ve pazarlama konusunda bu tür kurslara gelmelerin bu konuda faydalı olacağına inanıyoruz. Köydeki vatandaşlarımız hangi alanda ihtiyaç duyuyorsa buralarda o alanda kurslar açıyoruz. Bu yaşam merkezleri köyün kalbi olacak şekilde açıyoruz” dedi. Vali Becel, “Kursa katılanların bildiklerini biraz daha geliştirerek, eğitimle destekleyerek, aynı zamanda da hem ülke, hem de aile ekonomisine katkı sağlayacak bir ürün haline getirmesini sağlayacağız” diye konuştu.