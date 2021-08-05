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Nevşehir Valisi Becel, biçerdövere binerek hasat yaptı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Derinkuyu ilçesinde katılmış olduğu tarla gününde biçerdövere binerek hasat yaptı.

Genel 05.08.2021, 18:04
Nevşehir Valisi Becel, biçerdövere binerek hasat yaptı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Derinkuyu ilçesinde katılmış olduğu tarla gününde biçerdövere binerek hasat yaptı.

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde tarla günü düzenlendi. Düzenlenen tarla gününe Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’ın yanı sıra çiftçiler katıldı. Burada konuşan Vali Becel, “Bölgede alternatif ürünlerin geliştirilmesi noktasında rehber olma durumundayız ve onlara yol göstermek durumundayız. Bu nedenle işbirliğine ihtiyaç olan her alanda çiftçilerimizle birlikte olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ürünümüz hasadımız bereketli olsun. Bütün çiftçilerimizin verdikleri emeği karşılığını almalarını diliyorum” dedi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel konuşmasının ardından biçerdövere binerek hasat yapması renkli görüntülere sahne oldu.
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