Nevşehir - Aksaray yolu kontrollü olarak açıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde büyük araçlara, öğle saatlerinde de tüm araçlara kapanan Nevşehir - Aksaray karayolu, ekiplerin çalışması sonrası kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı. Nevşehir çıkışında ve Acıgöl ilçesinde bekletilen araçlar kontrollü olarak Aksaray istikametine gönderilmeye başlandı.

Karayolları ekipleri güzergahta yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.