Nevşehir - Aksaray karayolu trafiğe kapandı

Nevşehir-Aksaray Karayolu etkili olan kar yağışı sebebiyle çift yönlü olarak ulaşıma kapandı

Nevşehir Aksaray güzergahında etkisini gösteren yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanma nedeniyle ulaşım her iki yönden de araç trafiğine kapatıldı. Nevşehir - Aksaray il sınırında bulunan Alayhan mevkiindeki yoğunun kar yağışı ve kar fırtınası nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Öte yandan, karayolları ekipleri de güzergahta çalışmalarını yoğunlaştırdı. Nevşehir’den Aksaray yönüne gidecek araçlar Acıgöl ilçesine yönlendirildi.

Karayolları ekipleri Nevşehir Aksaray karayolunu trafiğe açmak için çalışma başlattı.