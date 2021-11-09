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Netkent'ten lise mezunlarına yönelik program

Genel 09.11.2021, 15:16
Netkent'ten lise mezunlarına yönelik program

İSTANBUL (AA) - Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, "Netkent, öğrencilerine akademik eğitimi en üst düzeyde veren, çağın eğitsel, kültürel ve teknolojik olarak ürettiği değerleri eğitimin odağında tutan, zaman ve mekân kısıtlamalarını kaldırarak dijital öğretimi yöntem olarak benimseyen ve mezunlarına kariyer konusunda ufuk açan bir üniversitedir." ifadelerini kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, herkes için kaliteli eğitim vizyonuyla lise mezunlarına yönelik Netkent Open programını hayata geçirdi. Bu programa katılan lise mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 4 yıllık lisans programlarına doğrudan başvurabilecekler. Söz konusu fakültenin, Ekonomi ve Finans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ve İşletme olmak üzere üç bölümü bulunuyor. Öğrenciler kimlik bilgilerini ve lise diplomalarını sisteme yükleyerek kayıt yaptırabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, Netkent Open programının açılımını “Online Professional Education Network olarak tasarladıklarını’’ belirtti.

Turgay, bu ismin üniversite olarak ortaya koydukları iki hedefi de karşıladığını belirterek, "Birincisi eğitim esnekliği ve kaliteli eğitime ulaşımın kolaylığı açısından fırsat eşitliği sağlayan bir program olması. İkinci olarak da ulusal ve uluslararası öğrencilere Netkent Üniversitesi’nin kaliteli ve çevrimiçi” lisans eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra ulaşacakları küresel bir iş ağı. Çağı ve günü yakalamış, sürekli gelişen teknolojinin bütünleşmesinden doğan inovatif eğitim metodu ile bilimsel eğitim ve üretime etkin destek sağlayan uluslararası bir üniversite olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversite hakkında bilgiler veren Turgay, şunları aktardı:

“Eğitimde dijitalleşmenin öncüsü Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulmuş, eğitim dilinin Türkçe ve İngilizce olduğu ilk online Türk üniversitesidir. Ulusal ve uluslararası öğrencileri bünyesinde bulunduran üniversitemiz, kurulduğu ilk günden bugüne kadar dijitalleşme hedefinde hem lokal hem de global fark yaratmaya ve öncü olmaya devam etmektedir. Halen 3 fakülte bünyesinde 9 lisans ve 3 yüksek lisans toplam 12 programı ile pandemi sürecine rağmen eğitimine bir gün bile ara vermeden devam eden bölgemizin tek üniversitesi olmuştur.

Bugün 23 ülkeden öğrencisi bulunan ve sahip olduğu uluslararası akademik iş birlikleri ile Almanya, Fildişi Sahili ve Pakistan başta olmak üzere, devlet ve üniversite nezdinde pek çok uluslararası programı yürüten Netkent Üniversitesi, İslam İşbirliği Teşkilatı Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimî Komitesi (COMSTECH) Mükemmeliyet Konsorsiyumu’nun üyesi olan ilk ve tek Türk üniversitesidir."

Üniversitenin dijital yapısı hakkında bilgiler veren Turgay, "Netkent, öğrencilerine akademik eğitimi en üst düzeyde veren, çağın eğitsel, kültürel ve teknolojik olarak ürettiği değerleri eğitimin odağında tutan, zaman ve mekân kısıtlamalarını kaldırarak dijital öğretimi yöntem olarak benimseyen ve mezunlarına kariyer konusunda ufuk açan bir üniversitedir. Netkent, internet kullanım oranının sürekli arttığı, bilgiye erişimin kolaylaştığı, mekân kavramının soyutlaştığı günümüzde zamanın daha da önemli hale geldiği, sadece çağı yakalayan bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda araştırmaya ve bilim üretilmesine katkı sağlayarak kuruluş ilkelerini yaşatacak bir öncü üniversite olmayı hedeflemiştir.’’

#Netkent
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