NETFLIX, CHARLIZE THERON’UN BAŞROLÜNDE YER ALDIĞI THE OLD GUARD FİLMİNDEN İLK DETAYLARI PAYLAŞTI

Yönetmen: Gina Prince-Bythewood

Senarist: Greg Rucka

Uyarlama: Greg Rucka ve Leanardo Fernandez’in çok sevilen çizgi roman serisinden uyarlandı.

Yapımcılar: David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Charlize Theron, AJ Dix, Beth Kono ve Marc Evans

Oyuncu Kadrosu: Charlize Theron, Kiki Layne, Marwan Kenzari, Luca

Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts ve Chiwetel Ejiofor

Film Hakkında:

Andy (Charlize Theron) isimli bir savaşçı önderliğinde birbirine sıkı sıkıya bağlı paralı askerler, sebebini bilmedikleri bir ölümsüzlüğe sahiptir. Yüzyıllardır ölümlülerin dünyasını koruma mücadelesi veren ekip, acil bir görev için çağrıldığında bir anda ifşa olur. Ekip, güçlerini kopyalayarak para kazanmayı amaçlayanların tehdidiyle karşı karşıya kalır. Andy ve gruba yeni katılan Nile (Kiki Layne) isimli asker, grubu içinde olduğu tehlikeden kurtarmanın mücadelesini verecek. Greg Rucka’nın çok sevilen çizgi romandan uyarlanan ve Gina Prince-Bythewood (LOVE & BASKETBALL, IŞIKLAR ALTINDA) tarafından yönetilen THE OLD GUARD, ölümsüzlüğün göründüğünden daha zor olduğunu gösteren, cesur ve aksiyon dolu bir öyküye sahiplik ediyor.