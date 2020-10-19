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Netanyahu: "Bahreyn ile 7 işbirliği anlaşması imzaladık"

İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU, ÜLKESİNİN BAHREYN İLE BİRÇOK ALANI KAPSAYAN 7 ANLAŞMA İMZALADIĞINI DUYURDU.

Genel 19.10.2020, 09:51
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Netanyahu: "Bahreyn ile 7 işbirliği anlaşması imzaladık"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Bahreyn ile birçok alanı kapsayan 7 anlaşma imzaladığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, "İsrail ile Bahreyn arasında birçok alanı kapsayan 7 işbirliği anlaşması imzaladığımızı size bildirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Netanyahu, 7 anlaşmanın ekonomik ve ticari işbirliği, sivil havacılık, Maliye Bakanlıkları arasında işbirliği, iletişim ve enformasyon alanında işbirliği, tarımsal işbirliği, diplomatik vize muafiyeti ve ticaret odalarımız arasında işbirliği alanların içerdiğini belirtti.

Dün İsrail ve Bahreyn arasındaki ilişkileri güçlendirme kapsamında İsrail heyeti normalleşme anlaşması için Bahreyn’i ziyaret ederek bu 7 anlaşmayı imzalamıştı.

Öte yanda İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) 15 Eylül’de Beyaz Saray’da imzalanmıştı.

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